Vanaf vandaag nieuwe erfregels: dit verandert er voor u MICHAËL VAN DROOGENBROECK MAAKT DE REKENING Michaël Van Droogenbroeck

01 september 2018

00u00 10 Consument Vanaf vandaag verandert het erfrecht. Het zijn belangrijke wijzigingen aan wetten die niet meer waren aangepast aan de samenlevingsvormen van deze tijd. De nieuwe regels gelden voor alle overlijdens vanaf nu, maar ook voor alle testamenten die zijn opgesteld. Maar wat is nu de concrete impact van die nieuwe regels?

Meer keuzevrijheid

Vanaf vandaag kan u vrijer kiezen naar wie uw erfenis gaat. Uw kinderen blijven weliswaar de bevoorrechte erfgenamen en hebben bijgevolg altijd recht op een deel van uw erfenis. Concreet is dat minstens de helft van de erfenis, ongeacht het aantal kinderen. En dat is meteen de belangrijkste wijziging: tot gisteren was dat vrij gedeelte - het 'beschikbare' deel - afhankelijk van het aantal kinderen. Wie twee kinderen had, kon maar over een derde vrij beslissen; wie drie kinderen had over een vierde. Dat verandert vanaf nu: voortaan kan de andere helft van uw vermogen naar één bepaald kind gaan, of naar anderen.

In de praktijk 1

Een man heeft twee kinderen: een zoon en een dochter. Met de dochter heeft hij geen contact meer en daarom kiest hij ervoor in zijn testament te laten opnemen dat het beschikbare deel van zijn erfenis naar zijn zoon moet gaan. Bij zijn overlijden bezit de man 120.000 euro. Tot gisteren moest daarvan twee derde netjes worden verdeeld tussen de zoon en de dochter. Zij kregen dus elk 40.000 euro. De overige 40.000 euro, het beschikbare gedeelte, ging dan naar de zoon, die in totaal 80.000 euro zou hebben geërfd. Vanaf vandaag moet nog maar de helft van de erfenis onder beide kinderen worden verdeeld. Dat betekent dat de dochter recht heeft op 30.000 euro. De zoon krijgt het overige deel en erft vanaf vandaag 90.000 euro.

In de praktijk 2

Een vrouw heeft drie zonen. Ze wil het beschikbare gedeelte van haar erfenis schenken aan het goede doel. Bij haar overlijden bezit ze 80.000 euro. Tot gisteren, met de oude regels van het erfrecht, zouden haar drie zonen wettelijk recht hebben op drie vierde van dat bedrag. Dat betekende dat elke zoon 20.000 euro kreeg en dat er 20.000 euro naar het goede doel zou zijn gegaan. Vanaf vandaag, met de nieuwe erfregels, hebben de zonen samen recht op de helft van de erfenis, de andere helft zou naar het goede doel gaan. Dat betekent dat elke zoon 13.333 euro krijgt en dat er 40.000 euro naar het goede doel gaat.

Schenkingen gelijk

Bij een erfenis wordt niet alleen gekeken naar het vermogen van de overledene op het moment dat hij sterft, maar ook naar de schenkingen die de overledene heeft gedaan. Dat moet garanderen dat alle erfgenamen gelijk behandeld worden. Nieuw vanaf vandaag is dat al die schenkingen ook op dezelfde manier worden gewaardeerd. Dat was met de oude erfregels niet zo. Voor roerende goederen - cash of bijvoorbeeld juwelen - werd gekeken naar de waarde op het moment van de schenking. Voor onroerende goederen - vastgoed - werd gekeken naar de waarde op het moment van overlijden. Vanaf vandaag worden alle schenkingen, zowel roerende als onroerende goederen, gewaardeerd op het moment van de schenking en worden ze geïndexeerd naar het moment van overlijden.

In de praktijk

Een vader heeft zijn twee dochters tien jaar geleden allebei een mooie schenking gedaan: de ene dochter kreeg een appartement met een waarde van 150.000 euro, de andere kreeg datzelfde bedrag in geld. De dochter die het appartement kreeg, verkocht dat snel erna om zo de aankoop van een eigen huis te kunnen betalen. De andere dochter investeerde, kort na de beurscrash van tien jaar geleden, het geld in aandelen. Zij heeft die inleg van toen vandaag bijna verdubbeld. Tot gisteren zou de dochter die destijds het appartement kreeg, de waarde hebben moeten inbrengen dat het appartement nu zou hebben met sterk gestegen vastgoedprijzen. Terwijl de dochter met de aandelen die inmiddels het dubbele waard zijn, de oorspronkelijke schenking van 150.000 euro moest inbrengen. Vanaf vandaag worden beide schenkingen op dezelfde manier gewaardeerd.

Erfovereenkomst kan vanaf vandaag

Vanaf vandaag kan u samen met uw kinderen ook een erfenis op maat uitwerken en die dan bij de notaris laten vastleggen in de vorm van een familiepact. Zo kan u, in samenspraak met uw kinderen, uw nalatenschap helemaal opstellen zoals u dat zelf wil. Die globale erfovereenkomst moet worden afgesloten bij de notaris. Er is ook in enkele tijdsmarges voorzien om te voorkomen dat er over één nacht ijs wordt gegaan.

In de praktijk

Ouders hebben drie dochters waarvan er twee een succesvolle carrière hebben. De derde dochter is hulpbehoevend en zal daardoor voor de rest van haar leven geen eigen inkomen kunnen hebben. In de erfovereenkomst kunnen de ouders en hun drie dochters overeenkomen dat de ouders nu een schenking doen aan de hulpbehoevende dochter en dat die schenking niet zal worden meegenomen in de verdeling van de erfenis op het moment dat beide ouders overlijden. De twee andere dochters gaan ermee akkoord dat ze niet helemaal gelijkwaardig worden behandeld in het voordeel van hun zus.