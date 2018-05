Vanaf september geen plastic zakjes meer voor groenten en fruit bij Delhaize Tommy Thijs

08 mei 2018

11u04 50 Consument Dit najaar stopt Delhaize met het aanbieden van dunne plastic zakjes voor groenten en fruit in hun supermarkten. De winkelketen zegt daarmee 80 miljoen van die zakjes per jaar te kunnen uitsparen, en zal als alternatief papieren zakken of herbruikbare biokatoenen tasjes in de winkels leggen.

Delhaize volgt daarmee in Vlaanderen het voorbeeld van Wallonië en Brussel, zegt woordvoerder Roel Dekelver aan onze krant. In het Waals gewest zijn plastic zakjes al sinds begin dit jaar verboden, Brussel volgt in september. In Vlaanderen komt er voorlopig geen algemeen verbod. "Maar Delhaize heeft nu beslist het Waals en Brussels beleid zelf in Vlaanderen verder te zetten, omdat ook wij ons steentje willen bijdragen aan de vermindering van het plastic afval", aldus Dekelver.

De doorzichtige zakjes verdwijnen waarschijnlijk vanaf september. Als alternatief komen er gratis papieren zakjes of kan je een herbruikbaar biotasje kopen voor 50 eurocent. Dat kan je gewoon bij de groenten- en fruitafdeling uit het rek nemen, waarna het aan de kassa wordt afgerekend.

80 miljoen zakjes minder

Met de maatregel zegt Delhaize 80 miljoen zakjes per jaar uit te sparen. Zelf recycleert de supermarktketen naar eigen zeggen al meer dan 75 procent van het plastic afval en worden er tal van kleinere maatregelen in gang gezet om de afvalberg te verminderen. Zo moeten biogroenten wettelijk te onderscheiden zijn van gewone groenten, maar gebeurt dat niet meer via een aparte plastic verpakking. In de plaats daarvan wordt het biologo op de groenten zelf aangebracht.

Ook andere winkelketens nemen maatregelen om de afvalberg te verminderen. Lidl zal vanaf september stoppen met de verkoop van plastic tassen. Bij Carrefour mag je dan weer je eigen potjes of bokalen meenemen om er je aankopen aan de bedieningstoog in te laten verpakken. Dat mag in de praktijk zeker ook bij Delhaize, zegt Dekelver.

Vorige maand vond er in de Delhaize-supermarkt aan de Anspachlaan in Brussel een 'plastic attack' plaats: klanten lieten toen massaal hun producten achter in de winkel.