Vanaf morgen laatste echte solden: meteen -50% Heidi Gabel

29 juni 2018

00u00 0 Consument Morgen starten de zomersolden, misschien wel voor de laatste keer. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil immers af van de sperperiode, wat volgens de handelaars zoveel betekent als het einde van de koopjes. Maar niet getreurd, want dit jaar vallen er wel nog onmiddellijk mooie kortingen te rapen.

In kleding- en schoenwinkels hangen de rekken bij de aanvang van de koopjesperiode nog wat voller dan andere jaren. Meer dan de helft (52%) van de zelfstandige winkeliers heeft dit voorjaar immers minder verkocht, weet sectorfederatie Mode-Unie. Concreet vielen de verkopen met zo'n 3,8% terug. De reden? Het slechte weer deze lente, waardoor de Belgen tot en met maart weinig geïnspireerd waren om hun lente- en zomergarderobe aan te vullen.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor wie morgen op koopjesjacht trekt, want daar is er nog keuze te over. Met onmiddellijk mooie kortingen bovendien. Kleine modezaken beginnen aan zo'n 20 à 30%, weten Mode-Unie en zelfstandigenorganisatie NSZ. Bij grotere ketens kan dat volgens Comeos al oplopen tot 50%. "De kleinere spelers moeten zeker in het begin natuurlijk nog hun marges bewaken. Maar vergis je niet, een korting van 'slechts' 30% op een duur stuk is een mooiere besparing dan meer korting op een goedkoper stuk", geeft Christine Mattheeuws van zelfstandigenfederatie NSZ haar shoppingtip mee.

Vakantie nemen

Handelaars hopen zo toch nog de tegenvallende verkoop van het voorjaar wat recht te trekken. "Zomeritems zoals kleedjes, bikini's en shorts zullen dankzij het mooie weer vlotter over de toonbanken gaan", denkt Mattheeuws. Zes op de tien handelaars aangesloten bij het NSZ geloven tijdens deze koopjesperiode meer te zullen verkopen dan een jaar geleden. Bij Mode-Unie is men pessimistischer en verwacht slechts één op de tien hogere verkopen, terwijl een derde rekening houdt met een daling. "Gemiddeld wordt de verkoop 2% lager geschat in vergelijking met de zomerkoopjes vorig jaar", weet Isolde Delanghe van Mode-Unie.

Hoe dan ook blijft de soldenperiode van groot belang voor de handelaars om hun niet-verkochte collecties toch nog kwijt te geraken. Op het voorstel van minister Peeters om de sperperiode af te schaffen, antwoorden de handelaars dan ook in koor en luidkeels 'neen'. "Met die sperperiode voor de solden, waarin kortingen verboden zijn, creëer je een momentum richting de eerste koopjesdag", zegt Delanghe (Mode-Unie). "Klanten kijken uit naar die solden, nemen er zelfs vakantie voor", vult Hans Cardyn van handelsfederatie Comeos aan.

Nieuwe tv

Schaf je die sperperiode af, zo vrezen de handelaars, dan gaat het hele soldenconcept verloren. "Dan dreigt een wildwas aan kortingen, het hele jaar door. En daar is niemand bij gebaat: niet de handelaar, die zijn marges nog meer onder druk ziet, en niet de consument, die nooit weet wanneer kortingen te verwachten. Stel: je koopt de ene week een tv en de volgende week staat die plots met 30% afgeprijsd, dat is toch niet plezant?", klinkt het bij Mode-Unie. Het NSZ waarschuwt bovendien al langer dat het einde van de koopjesperiode ook het einde van heel wat handelszaken zou betekenen. Mattheeuws: "Eén op de tien handelaars verwacht dan zijn deuren te moeten sluiten. Daarmee komen 3.875 banen in gevaar."