Vanaf 2022 krijgen we een nieuwe ‘tariefmethodologie’ voor nettarieven: dit is de impact op uw factuur

Bron: mijnenergie.be 4 Energie De Vlaamse energieregulator VREG voert vanaf 2022 een nieuwe tariefmethodologie in voor de nettarieven. Dat moet ons stimuleren om ons stroomverbruik beter te spreiden. Tegelijk zou het dag- en nachttarief op de schop gaan. De Vlaamse energieregulator VREG voert vanaf 2022 een nieuwe tariefmethodologie in voor de nettarieven. Dat moet ons stimuleren om ons stroomverbruik beter te spreiden. Tegelijk zou het dag- en nachttarief op de schop gaan. Mijnenergie.be bekijkt de impact op uw energiefactuur.

De netkosten zijn een onderdeel van de distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur. Om het kort samen te vatten: we betalen die bijdrage voor de aanleg en het beheer van de elektriciteitsnetten die nodig zijn om elektriciteit aan huis te krijgen. Vandaag verrekent uw netbeheerder de netkosten hoofdzakelijk op basis van uw stroomafname: hoe groter het stroomverbruik, hoe meer u betaalt. Vanaf 2022 gebeurt de tarifering op basis van het piekverbruik. Gezinnen met een continu verbruik zonder hoge pieken zullen hun distributienettarieven zien dalen. Huishoudens met een laag verbruik én hoge pieken betalen na de invoering van het capaciteitstarief meer.

De VREG voerde een pilootstudie uit bij 8.000 huishoudens en concludeerde op basis daarvan dat de impact op de elektriciteitsfactuur voor de meeste gezinnen beperkt zal zijn. Ruim 60 procent zou zijn distributienettarieven in 2022 zien dalen of met maximaal 10 procent zien toenemen ten opzichte van vandaag.

Minimale bijdrage

Dat betekent natuurlijk ook dat tot 40 procent van de gezinnen waarschijnlijk meer zal betalen. Voor tweedeverblijvers wordt het bijvoorbeeld opletten geblazen. De reden? De minimale bijdrage die elke netgebruiker vanaf 2022 moet betalen. Zelfs als hun piekvermogen in bepaalde maanden lager ligt dan 2,5 kW, ontsnappen tweedeverblijvers niet aan die minimale netkosten.

Een simulatie van de VREG toont dat de distributienettarieven bij een jaarlijkse afname van 350 kWh vandaag ongeveer 48 euro bedragen. Bij de nieuwe tariefregeling betaalt de eigenaar het dubbele. Bovendien geeft bij de berekening van het capaciteitstarief het kwartier met het hoogste verbruik de doorslag. Wie eenmaal per maand naar zee trekt en daar ’s winters de elektrische verwarming en andere energieslokoppen (vaatwas, wasmachine) meteen inschakelt, zal dat merken aan zijn of haar factuur.

Elektrische accumulatie

Samen met de invoering van het capaciteitstarief verdwijnt ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief. Dat is dan weer nadelig voor eigenaars van de zogenaamde elektrische accumulatieverwarming. Vooral de wat oudere generaties zullen daar nog mee vertrouwd zijn, want die technologie was vooral van eind jaren 70 tot halfweg de jaren 90 populair.

Elektrische accumulatie slaat tijdens de nacht opgewekte warmte op, om die overdag terug af te geven. De overheid zag er een middel in om de nachtelijke overproductie uit kernenergie kwijt te raken.

Tegenwoordig zijn er wel al veel comfortabelere - en duurzamere - verwarmingssystemen, maar toch is elektrische accumulatie in veel woningen nog steeds de hoofdverwarming. Bij die gezinnen helpt het nachttarief om de kosten van de elektriciteitsfactuur te drukken. O.a. Groen en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) hebben al laten weten bezorgd te zijn over die afschaffing van het nachttarief en de impact ervan op de energiefactuur bij sommige mensen.

Wat met eigenaars van zonnepanelen?

Voor de eigenaars van zonnepanelen is een en ander nog hangende. Prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken, nvdr) die hun zonnepaneleninstallatie voor begin 2021 in dienst namen, behouden volgens de geldende wetgeving recht op het principe van de terugdraaiende teller én de huidige aanrekening van de distributienettarieven voor een periode van vijftien jaar vanaf de installatie.

Zij gaan in 2022 dus nog geen capaciteitstarief betalen. Voorlopig toch nog niet, want de VREG vindt de overgangsperiode te lang en vecht die regeling momenteel aan bij het Grondwettelijk Hof.

Goed om te weten

De afschaffing van het nettarief en de invoering van het capaciteitstarief zijn enkel van toepassing voor het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur. Energieleveranciers kunnen dus contracten met verschillende energieprijzen voor dag- versus nachtverbruik blijven aanbieden. Het blijft dus sowieso ook interessant om regelmatig op basis van uw individueel verbruik energieleveranciers te vergelijken.

Zoekt u nog manieren om te besparen? Volg het advies van onze experts via Mijn Gids - Budgetteren.



