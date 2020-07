Van "vulling van gewapend beton" tot "onverwacht lekker". Sterrenchef Luc Bellings zoekt voor u de lekkerste garnaalkroketten aan onze kust

Luc Bellings: “Bij een goede garnaalkroket hoort de korst krokant, maar ook flinterdun te zijn. Zo dun dat een simpel tikje met een mes volstaat om de kroket in alle glorie te doen openbarsten. Mét een smeuïge, perfect afgekruide vulling die er letterlijk komt uitgelopen en waarin massaal garnalen rondzwemmen. Even vanzelfsprekend moeten garnaalkroketten huisgemaakt zijn. Zelf betaal ik liever enkele euro’s meer voor twee huisgemaakte kroketten dan wat minder voor diepvriesrommel. Handige tip: als de kroketten een onregelmatige, oneffen vorm hebben, zijn ze zo goed als zeker huisgemaakt. En aan presentatie hoeft de kok bij garnaalkroketten geen tijd te verliezen. Meer dan een partje citroen en wat gefrituurde peterselie zijn niet nodig om het bord op te leuken.”

’t Werftje - Zeebrugge: “Gierig met garnalen”

Werfkaai 29 • 0497/55.30.10

Prijs: 10,20 euro

Wachttijd: 9 min

Score: 9/10

“Vijf jaar geleden was dit het bouwvalligste café aan de kust, maar wat een topkroketten kreeg ik toen. Met een verdiende 10 op 10 tot gevolg. Intussen is de zaak helemaal gerenoveerd, maar zijn de kroketten nog altijd hun topscore waard? De korst alvast wel: perfect krokant, maar tegelijk flinterdun én met één simpele tik van het vork breekt ze open. Ook de vulling is nog altijd hemels smeuïg en goed afgekruid met cayennepeper die minutenlang heerlijk in de mond blijft hangen. Maar bovenal smaakt de vulling naar echte garnalen en is ze duidelijk gemaakt met een bouillon van garnaalkoppen en –staartjes. Helaas zijn ze met de garnalen zelf gieriger geworden. Waar die vroeger alle kanten kwamen ‘opgezwommen’, moet ik er nu te lang naar zoeken. Jammer, want qua prijs-kwaliteit vind je aan de hele kust nog altijd nergens beter. Alleen moeten ze hier opnieuw wat guller worden met hun garnalen. Ik betaal dan liever nog een euro of twee meer, want zelfs dan blijven ze spotgoedkoop.”

Piazza Zoute - Knokke: “Schandalig duur”

Albertplein • 0473/78.45.67

Prijs: 21 euro

Wachttijd: 6 min

Score: 5/10

“Zelf reken ik geregeld nog in Belgische frank en dat zou de uitbater van deze zaak beter ook eens doen. 21 euro? Dat is 840 oude frank voor ocharme twee kroketjes? Zelfs met wat rucola erbij – al past die nootachtige smaak niet echt bij garnalen – blijft dit dubbel zo duur als in Zeebrugge. Maar zijn ze ook dubbel zo lekker? Bijlange niet. Die twee kroketten zijn zo gelijkend dat ze wel machinaal gedraaid moeten zijn. Daardoor is de korst onvermijdelijk te stevig en wacht daaronder een vulling – met puntjes peterselie – die eerder stolt dan loopt. Het lijkt haast een brei. De smaak doet ook net iets te veel aan kunstmatige ‘smaakpasta’ van schaaldieren denken. Pluspuntje zijn wel de garnalen: die zijn royaal aanwezig. Weliswaar zijn dit geen diepvrieskroketten – dat zou past echt schandalig zijn — maar het resultaat blijft echt veel en veel te duur.”

La Digue - Blankenberge: “Vulling van gewapend beton”

Zeedijk 133

Prijs: 13,50 euro

Wachttijd: 8 min

Score: 3/10

“Dat deze garnaalkroketten allesbehalve handgemaakt zijn, mag door de industriële vorm overduidelijk zijn. En dan zijn ze ook nog eens lauw vanbinnen, op het koude af. Misschien omdat het me net iets te lang had geduurd om doorheen die keiharde korst te raken. Om dan binnenin ook nog eens op gewapend beton te stoten. Eet die ‘vulling’ op en je maagwand plakt binnen de kortste keren aaneen. Enig ‘pluspuntje’ is dat er toch best wel veel garnalen in zitten. Alleen jammer dat die kroket voor de rest oneetbaar is. Eigenlijk is het slaatje, dat er eigenlijk zelfs niet eens bijhoort, zelfs het het beste op dit bord. Nog dit: de ober mag dan braaf een mondmasker dragen, dat hij niet eens opmerkt dat een dronken dame op leeftijd zichzelf en haar terrasstoel onderplast én die stoel gewoon ongekuist klaarzet voor de volgende klant, is hygiënisch toch van een totaal andere orde.”

La Mouscronnoise - Koksijde: “Onverwacht lekker”

Zeelaan 257 • 058/51.30.85

Prijs: 14,80 euro

Wachttijd: 11 min

Score: 8/10

“Soms zorgen zaken waar je het totaal niet verwacht toch voor een aangename verrassing, zoals hier. Vanbuiten ziet dit er wat uit als een marginaal café en binnen is het al niet veel beter met overal toeristische taloren aan de muur. Maar de kroketten zijn meer dan geslaagd. Aan de onregelmatige vorm zie je meteen dat ze ‘huisgedraaid’ werden. De korst is correct en de vulling onvoldoende lopend, een tikje te veel bindmiddel, maar overduidelijk bereid van een garnalenbouillon en stevig bewerkt met cayennepeper. Maar de grootste meerwaarde zijn de garnalen. Niet alleen handgepeld – dat zie je aan de zwarte pellekes die er nog wat aanhangen — maar vooral massaal aanwezig. Vanuit alle hoeken komen ze piepen, makkelijk 20 stuks per garnaal. Met nog wat meer aandacht voor de presentatie – waar is de peterselie? – zou dit een topper kunnen worden.”

Brass 15 - Nieuwpoort: “Recht uit de fabriek”

Kaai 15 • 058/24.03.40

Prijs: 15 euro

Wachttijd: 6 min

Score: 4/10

“Zonde: de presentatie is verzorgd – enkel wat gefrituurde peterselie en een partje citroen — en het porseleinen bord is er duidelijk één uit de hogere prijscategorie. Maar op het belangrijkste ingrediënt werd dan weer duchtig bespaard: deze garnaalkroketten komen recht uit de fabriek. Om te beginnen hebben zij geen korst, maar een karkas... ik moet stevig tekeergaan met mijn mes. Eens erdoorheen bots ik op redelijk veel garnalen – zeker 15 per kroket – maar toch wordt dat pluspunt volledig tenietgedaan door de vulling. Die is niet alleen veel te dik, maar smaakt haast uitsluitend naar bloem. Hier werd duidelijk te veel bindmiddel gebruikt. Koud zou je deze kroket probleemloos in schijfjes kunnen snijden. Maar net door die overdaad aan bloem proef je nog amper wat van die nochtans royaal aanwezig garnaaltjes. Deze exemplaren lijken helaas net iets veel op banale garnaalkroketten uit de frituur.”

Volgende week op het menu: koninginnenhapje met frietjes.

Onze foodjournalisten helpen je graag bij jouw zoektocht naar een goed adresje. Elke week schuiven zij voor ons nieuwe restodossier de voeten onder tafel en pennen ze een eerlijke recensie neer. Bekijk onze restorecensies door in te zoomen op de kaart of vul jouw gewenste locatie in.

Lees ook:

Summer is coming: 3 x heerlijk gezond barbecueën (+)

Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecuesauzen? Sterrenchef Luc Bellings proeft en oordeelt (+)

Huissommelier Sepideh proeft 20 schuimwijnen: voor amper 8 euro heb je al een topfles in huis (+)