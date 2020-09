BNP Paribas Fortis Gesponsorde inhoud Van Tinderdate naar samenwonen: zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan Aangeboden door BNP Paribas Fortis

02 september 2020

Als je pas begint te daten zijn aparte rekeningen op restaurant, apps om de kosten voor een weekendje weg te berekenen of een Excelbestand om uitgaven bij te houden logische manieren om de financiën te regelen. Maar zodra je gaat samenwonen met de liefde van je leven, pak je het beter wat structureler aan. Vijf tips van de bankexpert.

1. Open een gezamenlijke bankrekening

Zodra je niet alleen lief en leed, maar ook de huur, de elektriciteit, het water en het eten in de koelkast deelt, is het een goed idee om een gezamenlijke rekening te openen. Zo delen jullie ook de verantwoordelijkheid voor de kosten die jullie samen maken.

2. Wees transparant en realistisch

Maak een realistische berekening van jullie vaste kosten, zoals energie, voeding en verzekeringen, en bepaal op basis daarvan samen hoeveel jullie maandelijks op de gemeenschappelijke rekening zullen storten. Wees daarbij altijd transparant over je eigen inkomsten.

3. Liever langzaamaan? Kies voor een tussenstap

Vind je het een te grote stap om de financiële verantwoordelijkheid voor een woning meteen met één iemand te delen? Dan is cohousing een mooie tussenoplossing. Door als koppel samen te wonen met nog andere mensen kan je de vaste kosten beter spreiden en heb je meer ademruimte om te sparen. Mocht de relatie alsnog fout lopen, is het daardoor makkelijker om weer je eigen weg te gaan.

4. Bespreek jullie verwachtingen rond budgetbeheer en sparen

Om misverstanden te vermijden is het belangrijk om duidelijk uit te spreken hoe elk van jullie met het gezamenlijke én het eigen budget wil omgaan. Heb je bijvoorbeeld zelf al wat gespaard dat je zeker liefst (en best) apart wil houden? Is er ruimte om ook met z’n twee een extra spaarrekening te openen? Laat je zeker samen informeren over de mogelijkheden om jullie gezamenlijk geld zo goed mogelijk te beheren.

5. Wel samenwonen, (nog) niet samen kopen

Als je je sprookjesprins of -prinses nog niet zo lang kent, wacht je best nog even met jullie geld samen te gooien om een huis te kopen. Want als even later blijkt dat jullie toch niet zo goed bij elkaar passen en het huis verkocht moet worden, is de financiële kater groot. Toch al jullie droomstek gevonden? Misschien kan één van beiden de woning als eerste kopen, eventueel degene die al wat meer gespaard heeft. Na verloop van tijd kan de andere partner alsnog instappen. Een even sprookjesachtig alternatief, met minder risico op een unhappy end.

