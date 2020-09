Van plan om een huis te kopen? Hier vindt u momenteel de goedkoopste woonleningen Johan Van Geyte

29 september 2020

09u01

Bron: spaargids.be 0 Sparen Als u beslist om een lening aan te gaan voor de aankoop (of bouw) van een woonhuis, dan wil u dat uiteraard aan een zo laag mogelijke rente doen. Als u beslist om een lening aan te gaan voor de aankoop (of bouw) van een woonhuis, dan wil u dat uiteraard aan een zo laag mogelijke rente doen. Spaargids.be dook in de huidige tarieven, op zoek naar de goedkoopste woonlening van het moment.

Snel even aanduiden welke bank nu de beste voorwaarden biedt, kan in de praktijk niet. De reden? Veel hangt af met wat u zelf op tafel gaat leggen bij de banken. Uw werk- en privésituatie, uw eigen inbreng, uw loon... het zijn allemaal zaken die zullen meespelen in de tarieven die u aangeboden krijgt. Vergelijk hier de beste woonleningen.

Geafficheerde tarieven

Een zoektocht naar de laagste rente start tegenwoordig op het internet.

Zo vinden we momenteel* bij ING een lening met vaste rente op 20 jaar aan een basistarief van 4,15%. Bereid om actieve klant te worden en ook een woon- en schuldsaldoverzekering bij ING af te sluiten? Dan zakt het naar 3,40%. Dezelfde voorwaarden gelden voor een lening met jaarlijks aanpasbare rente.

Volgens het tariefblad van AXA Bank kost een lening bij hen 2,89% - vaste rente - of 2,75% - variabele rente.

Bij Belfius is het respectievelijk 2,016% en 1,739%.

Ook hier moet u in beide gevallen klant worden en een brand- en schuldsaldoverzekering bij die banken nemen. Bereken hier uw brandverzekering.

Rentebarometer

Als we die geafficheerde tarieven vergelijken met de rentebarometer van Immotheker Finotheker, dan krijgen we een ander plaatje. De rentebarometer leert dat leningen met vaste rente op 20 jaar momenteel gemiddeld aan 1,32% worden afgesloten, als u hoogstens 80% van de waarde van het pand moet lenen.

Dat stijgt een beetje tot 1,46% als u tot 100% op krediet kocht. Voor leningen met variabele rente gaat het om 1,23%. Een pak lager dus dan wat de banken momenteel officieel afficheren.

Ook lezers getuigen regelmatig over veel lagere voorstellen die ze loswrikken bij hun bank. Bij KBC en Argenta werd bijvoorbeeld een leningsaanbod met een vaste rente op 20 jaar gedaan tegen 0,89%. Bereken hier uw hypotheek.

Sterke onderhandelingspositie

Opgelet: denk nu niet dat u zomaar uw bank kan binnenzeilen en terug zal vertrekken met zo’n buitengewoon lage rentevoet. De kredietnemers in kwestie vertrokken ongetwijfeld van een sterke onderhandelingspositie.

Sowieso kan u wél beter krijgen dat wat de officiële tarieven aangeven. AXA Bank zet zelfs uitdrukkelijk op haar website dat tarieven enkel ‘ter indicatieve titel’ zijn. Ze voegt er meteen aan toe: “Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan te vragen”.

Hoe onderhandelen?

Belangrijk om te weten is dat banken niet graag klanten verliezen. Ze willen ook graag klanten die meerdere producten bij hen afnemen. Bent u bereid om uw loon te laten toekomen op een rekening bij de bank waar u een lening vraagt? Dan krijgt u wellicht een korting. Hetzelfde geldt als u ook uw schuldsaldoverzekering en brandverzekering bij de bank in kwestie afsluit.

Ook de zogenaamde quotiteit speelt een rol. Moet u meer dan 80 procent van de waarde van de bouwkost of aankoopprijs lenen? Dan is de kans groot dat u eerder een hoger tarief betaalt. Een ‘sterk dossier’ betekent in de regel dan ook: minstens 20% eigen inbreng.

Een derde element is dat u kan dreigen om over te stappen naar een andere bank voor uw lening. Uw vertrouwde huisbank zal dan misschien een effort doen om u als klant aan boord te houden.



