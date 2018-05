Van plan een huis te kopen? Met deze tips spaart u flink wat kosten uit Dries Van Damme

24 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 Consument Een woning kopen én besparen: op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig. Toch is het mogelijk om kosten uit te sparen als u een woning koopt. Met deze checklist haalt u het onderste uit de kan.

Lenen = sparen

Wie al een woonlening afsloot, zal het ongetwijfeld beamen: het is altijd wel even slikken als u te horen krijgt hoe lang u die flinke som geld maandelijks op tafel moet leggen. Het helpt om het te zien als sparen op lange termijn. De waarde van uw vastgoed gaat immers niet verloren, vaak integendeel. Bovendien kunt u tijdens uw leenperiode diverse voordelen opstrijken.

Lagere belastingen via de geïntegreerde woonbonus

Het belangrijkste voordeel is de geïntegreerde woonbonus, die u krijgt als u vandaag een lening afsluit. De geïntegreerde woonbonus geeft recht op een jaarlijkse belastingvermindering van 40%, als u van het huis uw eigen thuis maakt. Voorwaarde is wel dat de woning zich in het Vlaamse gewest bevindt en dat u leent voor een periode van minstens tien jaar.

Concreet trekt u dan jaarlijks een basisbedrag van 1.520 euro van uw belastingen af, wat een jaarlijks belastingvoordeel van 608 euro per persoon of 1.216 euro per koppel oplevert. Blijft de woning tijdens de eerste tien jaar van de looptijd uw enige woning, dan komt daar nog eens een bedrag van 760 euro bij. Dat doet het bedrag opklimmen naar 912 euro per persoon en 1.824 euro per koppel.

U leent met andere woorden al 2 maanden gratis, als u een bedrag van 200.000 euro leende over een periode van 25 jaar aan een rente van 2%. Hebt u 3 of meer kinderen? Dan verhoogt het aftrekbare bedrag nog eens met 80 euro.

TIP: Bereken hier zelf uw maandelijkse afbetaling

Brussels alternatief: minder registratierechten

Voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor leningen vanaf 1 januari 2017 de woonbonus afgeschaft. Als compensatie krijgt u een hogere korting op de registratierechten. Tot een aankoop van 175.000 euro zijn geen registratierechten verschuldigd.

Handig om weten: bij een eventuele herfinanciering of bij een herziening van de rentevoet van uw hypotheeklening – bij uw huidige bank of bij een andere bank – behoudt u de voordelen die gekoppeld zijn aan uw oorspronkelijke lening.

TIP: Hebt u voor 1 januari 2016 een lening afgesloten? Dan geniet u van de nog interessantere oude woonbonus. Meer informatie leest u hier.

Combineer fiscaal voordeel met hypothecair mandaat

Pas wel op met hypothecaire mandaten. Zo’n mandaat houdt in dat de bank zichzelf de toelating geeft om tijdens de looptijd van de lening een hypotheek te vragen op een vooraf vastgelegd bedrag. Het grootste voordeel van zo’n hypothecair mandaat zit in de lagere notariskosten. Het nadeel is wel dat zo’n hypothecair mandaat geen recht geeft op de genoemde fiscale voordelen.

Om die reden is soms het beter om een hypothecair mandaat toch met een woonlening te combineren, zodat u uw fiscale voordelen maximaal benut.

TIP: Alles over het hypothecair mandaat leest u hier

Word premiejager

Naast de fiscale voordelen die aan een woonlening gebonden zijn, kunt u als nieuwbakken eigenaar van een woning ook aanspraak maken op premies.

Bent u van plan om een woning of appartement van minstens dertig jaar oud te renoveren? Dan is er de Vlaamse renovatiepremie. Als voorwaarden gelden dat een gehuwd of samenwonend koppel maximum 61.270 euro mag verdiend hebben in het tweede jaar voor de aanvraagdatum. Per persoon ten laste komt daar 3.440 euro bij. Voldoet u aan de voorwaarden, dan levert dat een premie op van 20 à 30% van de facturen, met een maximum van 10.000 euro.

Ook als u energiezuinig bouwt, is een compensatie mogelijk. Zo hoeft u vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing betalen, als uw woning onder de E30 duikt en zelfs helemaal niets als het lukt om onder E20 te zakken. Daarbovenop kan ook nog een premie van de netbeheerder komen.

TIP: Bent u van plan te renoveren? Haal dan uw voordeel uit een extra voordelige renovatielening.

Bron: spaargids.be