Van de truc met de uitverkochte artikelen tot de verborgen kortingscodes: met deze 7 tips en tricks haal je het maximum uit online shoppen

10 april 2020

15u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Consument Alleen winkels met essentiële producten zijn door de coronacrisis nog open en daarom zoeken heel wat mensen hun heil op het internet als ze spullen nodig hebben. Maar waar let je best op als je online shopt? Gunther Devisch van Promojagers België deelt zijn tips en tricks.

1. Let op de levertermijn

“Er wordt een pak meer online gekocht sinds de lockdown en dat betekent dat webshops en koeriers hun handen vol hebben”, aldus Devisch, die beheerder is van de Facebookgroep Promojagers België, waar leden de strafste koopjes met elkaar delen. “De levertermijn van bekende webshops kan daardoor oplopen tot wel drie of vier weken. Wij raden aan om ook eens bij een minder bekende webshop te bestellen. Bij voorkeur een Belgische, natuurlijk. Daar vallen levertermijnen vaak goed mee en ben je in enkele dagen tijd al bediend.”

2. Mispak je niet aan verzendkosten

Doe-het-zelfzaken zoals Hubo, Brico en Gamma vragen vaak hoge verzendkosten, volgens Devisch. “Die kunnen al snel oplopen tot 50 euro voor een bestelling. Andere webshops trekken (al dan niet tijdelijk) het minimumbedrag voor een gratis verzending op. Farmaline bijvoorbeeld, dat nu pas gratis verstuurt vanaf 39 in plaats van 29 euro. Ikea doet dan weer het omgekeerde. Het bedrijf verlaagt zijn leveringsprijzen om mensen te helpen besparen. Onze tip: kijk zeker ook eens bij een lokale handelaar die aan huis levert. Dat is vaak gratis.”

3. De truc met de uitverkochte artikelen

Iedereen zal het wel al eens meegemaakt hebben. Na lang zoeken heb je eindelijk het product gevonden dat je wil, maar dan blijkt het uitverkocht te zijn. “Grote webshops zoals Kruidvat en Collishop worden momenteel overrompeld en daardoor kunnen ze de aanvoer van producten niet altijd bijhouden”, aldus Devisch. “Terwijl een minder bekende webshop vaak een even goede service heeft. Google het product dat je nodig hebt ook eens en ga dan kijken in de webshops onderaan pagina 1 of op de volgende twee pagina’s. Bekijk ook eens die prijzen en levertermijnen.”

4. Blijf goed vergelijken

Door de grote vraag naar onder meer doe-het-zelfspullen, tuinmeubelen en speelgoed, stijgen hier en daar de prijzen. “Vergelijk goed voor je een aankoop doet”, aldus Devisch. “In onze groep krijgen we vaak meldingen over Bol.com, waar de prijzen enorm kunnen verschillen van andere webshops. Veelal komt dat door externe partners, die er hun spullen duurder aanbieden.”

5. Pas op voor valse webshops

“Sommige mensen met minder goede bedoelingen profiteren ervan dat er zoveel online gekocht wordt en richten valse webshops op. Uitkijken is de boodschap. Het gaat vaak om shops met vreemde URL’s, die kortingen aanbieden die te mooi zijn om waar te zijn en die soms zelfs gratis producten leveren en alleen vragen om de verzendkosten te betalen. Onze tip: controleer altijd de betrouwbaarheid van webshops als je twijfelt. Dat kan via Test Aankoop, Trustpilot, door recensies op te zoeken via Google of via de Facebookpagina van Promojagers België.”

6. Overhaast je niet

Haast en spoed is zelden goed en dat geldt ook voor online shoppen. “Doe niet overhaast een aankoop omdat je denkt dat je er snel bij moet zijn, maar lees eerst enkele reviews als het om een onbekende website gaat. Check ook hier de levertermijn.”

7. Op zoek naar een kortingscode?

Niemand betaalt graag meer dan nodig en daarom lanceerde Promojagers België een gratis browserextensie voor Google Chrome die automatisch op zoek gaat naar eventuele kortingscodes op de website die je bezoekt. Je kan ook inschrijven voor een gratis wekelijkse nieuwsbrief, die op vrijdag een overzicht geeft van de beste online koopjes van het moment. Neem ook een kijkje op de speciale pagina waar Belgische webshops in de kijker worden gezet.

