Vakbonden vragen meer bescherming voor winkelpersoneel: “Onze werknemers staan mee in de vuurlinie” SVM

16 maart 2020

14u52

Bron: Belga 26 Consument De vakbonden willen maatregelen om het personeel in de winkels te beschermen tegen het coronavirus. ACV Puls stelt voor om een middagsluiting in te voeren om de bevoorrading te waarborgen. Om 18 uur is er overleg met sectorfederatie Comeos.

De christelijke bediendebond ACV Puls wil duidelijke regels voor winkels. "Klanten moeten hun aankopen en boodschappen kunnen doen, maar wel met naleving van bepaalde regels en beperkingen zodat te volle winkels worden vermeden. Het winkelpersoneel staat nu mee in de vuurlinie."

Pauze van 1,5 uur

Concreet stelt de vakbond voor dat er een middagonderbreking wordt ingevoerd van 1,5 à 2 uur, voornamelijk voor voedingswinkels. "Dat verlicht het werk voor het personeel. Die tijd kan ook gebruikt worden om de rekken aan te vullen", zegt ACV-secretaris Kristel Van Damme.

Verschillende non-foodketens, zoals JBC en Proximus, sluiten hun verkooppunten ondertussen helemaal. Ook op weekdagen. Dat moedigt Van Damme niet aan. "We zien dat ze het doen uit bezorgdheid voor het personeel, wat zeker positief is. Maar we gaan de vraag zelf niet stellen. Het heeft immers financiële gevolgen voor het personeel", zegt ze. Ze wil met Comeos bespreken of werknemers die tijdelijk werkloos worden en dus minder verdienen extra vergoed kunnen worden door de werkgevers of een sectorfonds.

Langer open? “Onaanvaardbaar”

Sommige winkels verruimen hun openingsuren dan weer als reactie op de coronamaatregelen van de regering. Schoenenketen Torfs doet zijn winkels bijvoorbeeld vaker open in de week, met ook laatavondopeningen. "De burgers staan daar zelf negatief tegenover", meent Van Damme.

Ook de socialistische vakbond BBTK protesteert daartegen. "Personeel in gevaar brengen om de omzet te verhogen kan niet. Dit is onaanvaardbaar", klinkt het.

