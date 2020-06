Vakbonden dreigen met acties bij winkelketen Sports Direct SVM

05 juni 2020

16u27

Bron: Belga 0 Consument Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Sports Direct heeft een stakingsaanzegging ingediend. Acties zijn mogelijk van 13 tot 30 juni, aldus de liberale, christelijke en socialistische vakbonden. Volgens hen past de directie te weinig bij bij de tijdelijke werkloosheid.

De bonden wierpen tijdens de sluiting van de winkels in de coronaperiode naar eigen zeggen meermaals de kwestie op van een bijkomend bedrag bovenop de werkloosheidsvergoeding. De directie zou geantwoord hebben dat de toekomst onzeker is.

Daarop lieten de bonden weten dat ze bij de heropening een nieuwe evaluatie zouden maken en dat de eis opnieuw op tafel zou gelegd worden. Intussen liet de directie verstaan dat de Britse werknemers een extraatje krijgen, maar de Belgische niet omdat de werkloosheidsvergoedingen hier beter zijn.

De keten telt volgens de bedrijfswebsite 36 winkels in ons land. De zetel is in het Waals-Brabantse Tubeke.