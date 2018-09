Vakbonden bpost verlaten onderhandelingstafel: "Heel Vlaanderen staat op ontploffen" TT

21 september 2018

14u47

Bron: Belga 0 Consument De druk op het personeel bij bpost is niet langer te houden. Daarvoor waarschuwen de vakbonden van het postbedrijf. "Heel Vlaanderen staat op ontploffen", zegt vakbondsafgevaardigde Jean-Pierre Nyns (ACOD). Hij verwijst naar het personeelstekort in combinatie met de explosie van het pakjesvervoer en de drukke eindejaarsperiode die eraan komt. "We willen dat de directie nu eindelijk met een plan komt dat de mensen op het terrein concreet vooruithelpt", zegt zijn collega Annick Boon van ACV-Transcom.

Al maanden klagen de vakbonden over de te hoge werkdruk bij bpost en een gebrek aan respect voor het personeel. Eerder deze maand raakte bekend dat het bedrijf ruim 300 vacatures heeft voor postbodes. Het personeelstekort is zo groot dat de postbedeling in bepaalde regio's spaak loopt. Het bedrijf zelf wijst erop dat het moeilijk is om de vacatures in te vullen, zeker door de toenemende concurrentie van andere werkgevers.

De vakbonden menen op hun beurt dat de vacatures moeilijk ingevuld raken door de penibele arbeidsomstandigheden bij bpost. "De structurele onderbezetting bij de postbodes maakt dat steeds meer mensen overuren moeten presteren en zelfs zes dagen op zeven moeten werken. Die overuren kunnen ze niet recupereren omwille van het personeelstekort. Dat is een vicieuze cirkel", aldus Nyns. Niet alleen vacatures raken moeilijk ingevuld, ook ervaren personeel verlaat het bedrijf. "Zelfs om elders minder te verdienen", zegt Nyns.

"Water staat aan de lippen"

"Het is heel moeilijk om nieuwe mensen te vinden en als er dan nieuwkomers zijn, worden die ook slecht begeleid", bevestigt zijn collega Annick Boon. "Het water staat de mensen aan de lippen." Getuige de aanhoudende spontane werkonderbrekingen her en der in Vlaanderen. Volgens Nyns gaat het om acties waarover de vakbonden zelf geen controle hebben. Voor een nationale actie zijn er nog geen plannen.

De liberale vakbond had gisteren al aan de alarmbel getrokken. Bpost werd verweten te veel aandacht te besteden aan zijn aandeelhouders en te weinig aan het personeel. "De kortetermijnwinst voor de aandeelhouder is het belangrijkst, maar van een overheidsbedrijf als bpost zou men mogen verwachten dat de service aan de klant primeert", aldus Marc De Mulder van de VSOA.

De vakbonden hebben vandaag de onderhandelingstafel verlaten. Ze wachten op "een duidelijk signaal van de directie", klinkt het. Intussen worden ook de gesprekken over de uitbesteding van de "cleaning" en "catering"-afdeling bij bpost stopgezet, waarschuwen de bonden.