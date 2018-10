Vader en dochter urenlang opgesloten na vergissing aan zelfscankassa Ikea HR

Bron: Twitter, Ouest-France 0 Consument Een vader en dochter zijn urenlang opgesloten in een politiecel na een vergissing aan de zelfscankassa bij Ikea. Hoewel ze hun fout toegaven, zich verontschuldigden en wilden betalen, werden ze door de politie meegenomen en apart opgesloten. Ikea heeft zich verontschuldigd voor het incident.

Studente Émilie trok op 1 oktober samen met haar vader naar de Ikea in het Franse Straatsburg, op zoek naar nieuwe Tupperware-dozen. Met haar vier dozen en nog wat producten trokken de twee naar de zelfscankassa. Maar bij het inscannen gingen ze in de fout. Ze hadden er niet op gelet dat de deksels van de Tupperwaredozen apart moesten ingescand worden.

Bij het vertrekken sprak iemand van de beveiliging hen aan. "Pas toen hij er ons attent op maakte, zagen we dat de deksels aparte producten zijn", vertelt de studente. "Geen probleem, dit gebeurt voortdurend", antwoordde de beveiligingsagent. Maar hij moest wel even zijn verantwoordelijke inlichten.

Die kon er minder om lachen. "U hebt die deksels gestolen", zei hij. Daarop ontstond een discussie, want de twee beweerden dat ze zich vergist hadden, gaven hun fout toe en wilden meteen betalen. Maar omdat ze geen document wilden tekenen waarop stond dat ze de deksels gestolen hadden, belde de directeur de politie.

Veters uit schoenen

Toen de agenten ter plaatse kwamen, hadden ze eerst een gesprek met de winkeldirecteur. "We pakken jullie op voor diefstal", klonk het meteen daarna. "Er is een tweede ploeg op komst om je vader mee te nemen." De twee werden apart opgesloten in een politiecel, en moesten hun veters uit hun schoenen halen. Pas drie uur later werden ze aangesproken door andere agenten, die niet bij de arrestatie aanwezig waren. Zij reageerden verrast en lieten vader en dochter vrij.

Uit woede om wat hen overkwam, vertelde de studente haar verhaal op Twitter. Het werd al snel meer dan 30.000 keer gedeeld. Niet meteen goede reclame voor Ikea, dat inmiddels publiekelijk zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. "Wij betreuren dit", klinkt het. "Wij geven altijd de voorkeur aan dialoog." De winkelketen beloofde om de klacht voor diefstal in te trekken.