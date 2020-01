VAD en Stichting tegen Kanker niet te spreken over 1+1-actie van Jupiler Marijs Geirnaert en Mathijs Goossens

15 januari 2020

14u54 2 Consument Marijs Geirnaert van de VAD/De DrugLijn en Mathijs Goossens van Stichting tegen Kanker leggen uit waarom ze niet te spreken zijn over de nieuwe promotieactie van biergigant AB InBev. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Stichting tegen Kanker zijn de initiatiefnemers van Tournée Minérale, dit jaar aan zijn vierde editie toe.

Vanaf 1 februari 2020 starten heel wat Belgen opnieuw met Tournée Minérale, een maand waarin geen alcohol wordt gedronken en alle aandacht gaat naar lekkere en gezonde alcoholvrije alternatieven. Net nu start AB Inbev met Jupiler een megapromotiecampagne waarbij je 2 bakken pils van 33 cl koopt voor de prijs van 1. Een halvering van de prijs en dus snel nog een voorraad inkopen voor de Tournée Minérale van start gaat? Verschillende grote ketens springen op de kar en zetten de promotie in de picture.



VAD en Stichting tegen Kanker, initiatiefnemers van Tournée Minérale, zijn geschokt. De maand zonder alcohol bleek bij de eerste editie in 2017 meteen een schot in de roos. Het concept kreeg inmiddels al veel aandacht vanuit het buitenland. Ook qua sensibilisering kan België dus een koploper in Europa zijn. Het draagvlak en bereidheid bij de Belgen om een alcoholvrije maand in te lassen is sinds die eerste editie alleen maar gegroeid en is voor heel wat mensen een vanzelfsprekendheid geworden. De risico’s van alcohol zijn meer en meer gekend.

Voor velen is het een uitdaging om aan te gaan, liefst samen met vrienden. Kortom: het is een zeer positieve campagne… De horeca en retail zijn mee in dit verhaal. Bij elke editie grijpen ze februari steeds meer aan om speciale alcoholvrije dranken op de kaart te zetten en te promoten. De bierindustrie daarentegen blijkt op zijn zachtst uitgedrukt een koele minnaar van Tournée Minérale, en rolt net nu een megapromotie uit.

Ze zetten nu alle zeilen bij om hun volumeverkoop te ‘vergroten’ en, waar ze kunnen, de preventie-initiatieven die resultaat opleveren tegen te werken Marijs Geirnaert en Mathijs Goossens hekelen de bierindustrie

De bierverkoop in ons land daalt al jaren. Blijkbaar is de bierindustrie de laatste om te snappen dat dit te maken heeft met het feit dat steeds meer mensen bewuster en kritischer met alcohol omgaan. Het succes van Tournée Minérale is daarvan het beste bewijs. Ze zetten nu alle zeilen bij om hun volumeverkoop te ‘vergroten’ en, waar ze kunnen, de preventie-initiatieven die resultaat opleveren tegen te werken. Vorige zomer bleek dat al toen op sluikse wijzen en tegen de zin van veel horeca-uitbaters grotere pilsglazen (30 cl in plaats van 25 cl) werden ingevoerd.

En vandaag maalt men niet om een promotie waarbij de klant in feite 7,92 liter bier gratis (24 flesje van 33 cl) wordt aangeboden. Samen met steeds meer Belgen vragen we ons af hoe zij dit rijmen met hun boodschappen zoals ‘drink met mate’ of ‘drink met verstand’. Dit soort initiatieven doorprikt die holle slogans. We weten dat vooral mensen die op zich al ongezond veel drinken in verleiding komt bij dit soort promoties. We weten ook dat een doordacht prijsbeleid een van de beste garanties is tegen overmatig alcoholgebruik, en acties zoals deze gaan daar regelrecht tegenin.

Wij geloven in het sterke merk van Tournée Minérale en in de motivatie van vele Belgen om een gezonde februari tegemoet te gaan.

Marijs Geirnaert (directeur VAD/De Druglijn) en Mathijs Goossens (woordvoerder Stichting tegen Kanker)