Vaarwel, Hotel Mama: deze verzekeringen hebt u nodig als u alleen gaat wonen

22 juli 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Eindelijk een eigen stek is eindelijk kunnen doen en laten wat u zelf wil, maar het betekent ook: een flinke hoop paperasserij. Eindelijk een eigen stek is eindelijk kunnen doen en laten wat u zelf wil, maar het betekent ook: een flinke hoop paperasserij. Spaargids.be zet de zaken op een rij die u best zo snel mogelijk regelt als u voor het eerst alleen (of samen) gaat wonen.

Brandverzekering

Zonder brand- of woningverzekering draait u zelf op voor schade aan uw woning of de inboedel. Dat kan een financieel drama zijn als de volledige woning wordt verwoest door een brand, een storm of ander onheil. Als u een woning koopt, is het geen wettelijke verplichting om ook een brandverzekering af te sluiten. In de praktijk zal het toch niet lukken om een hypothecaire lening af te sluiten zonder dat er voor die woning ook een brandverzekering wordt afgesloten. Let wel: bank -verzekeraars kunnen u nooit verplichten om bij hen zowel de hypothecaire lening als de brandverzekering af te sluiten. Doorgaans levert dat wel een lagere rentevoet op, maar het is perfect mogelijk om de lening en de verzekering af te sluiten bij twee verschillende instellingen.

Huurt u een woning? In Vlaanderen is het sinds 1 januari 2019 wél verplicht voor huurders als verhuurders van gezinswoningen om een brandverzekering te hebben. In Wallonië geldt diezelfde verplichting al sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting.

Familiale verzekering

Ook een familiale verzekering is een must-have, ook al is het geen wettelijke verplichting. De verzekering dekt de schade die per ongeluk door u of andere gezinsleden wordt toegebracht aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan een boom die u omhakt en die op het huis van de buren valt. Of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto. Of u bent op bezoek bij vrienden en trapt per ongeluk een voetbal door een raam. Of uw hond veroorzaakt een verkeersongeval. In al die gevallen kan er aanzienlijke schade zijn.

U bent wettelijk verplicht de schade die u veroorzaakte te vergoeden. Zonder familiale verzekering moet u dus zelf opdraaien voor de kosten. De verzekering dekt iedereen die onder hetzelfde dak woont. Doorgaans is er ook een franchise, dat is het bedrag dat u zelf moet vergoeden. Hoe hoger de franchise, hoe lager de verzekeringspremie. Vaak geldt er een franchise van ongeveer 250 euro, al kan dat verschillen van de ene verzekeraar tot de andere.

Schuldsaldoverzekering

Als u bij de bank een hypothecaire lening afsluit om uw eerste woning te kopen, dan zal die doorgaan ook eisen dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. Sterft u voordat de lening helemaal is afbetaald, dan zal de verzekeraar de rest van de lening – afhankelijk van de gekozen dekking – deels of volledig afbetalen. Dat vermijdt bijvoorbeeld dat de langstlevende partner alleen moet opdraaien voor de afbetaling van de lening. Ook voor alleenstaanden is de schuldsaldoverzekering nuttig. In dat geval vermijdt de schuldsaldoverzekering dat uw erfgenamen – zoals ouders, broers of zussen – na uw overlijden opdraaien voor de schulden.

Ziekteverzekering

In tegenstelling tot de bovenstaande verzekeringen is de ziekteverzekering wel een wettelijke verplichting. Iedereen is namelijk verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Dat zorgt ervoor dat allerlei medische kosten – bijvoorbeeld, zoals een doktersbezoek, een ingreep in het ziekenhuis of geneesmiddelen – via de ziekteverzekering deels of volledig worden terugbetaald. Vaak zijn studenten nog gedekt door de ziekteverzekering van hun ouders. Maar zodra u een eigen inkomen hebt of vanaf de leeftijd van 25 jaar, moet u zich in uw eigen naam aansluiten bij een ziekenfonds.



