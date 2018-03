Uw notariskosten kunnen wél goedkoper Dries Van Damme

06 maart 2018

08u00

Als u een woning koopt, dan ontsnapt u niet aan de kosten voor de notaris. Toch zijn er manieren om die uitgaven te drukken. We bezorgen u een overzicht van enerzijds de kosten die vastliggen en anderzijds de elementen waar vergelijken wel degelijk zin heeft.

Verplichte stop bij de notaris

Hebt u een eigen stek gevonden, dan moet u uw aankoop bij een notaris laten vastleggen in een akte. Notariskosten zijn dan ook onvermijdelijk. De notaris ziet erop toe dat alle nodige attesten voorhanden zijn, zodat de aankoop van de woning vlekkeloos kan verlopen. De notaris heeft ook als taak om u tijdens het aankoopproces bij te staan.

Wegwijs binnen vaste en variabele notariskosten

Voor kopers is het helaas niet altijd duidelijk waarvoor ze precies betalen. Grosso modo kunnen we de kosten opsplitsen in registratierechten, ereloon en aktekosten.

Vast: de registratierechten

De registratierechten vormen het grootste deel van de kosten. De notaris stort de registratierechten door aan de fiscus. Aangezien het groot en klein beschrijf volgende zomer verdwijnen, zal dat percentage in de toekomst – op een paar uitzonderingen na – 7% bedragen. Omdat het percentage wettelijk is vastgelegd, maakt de keuze van uw notaris hier geen verschil.

TIP: Lees alles over de pro’s en contra’s van de nieuwe registratierechten.

Variabel: het ereloon

In theorie zouden de erelonen niet mogen verschillen, omdat ze zijn vastgelegd door de overheid. Het ereloon varieert naargelang de aankoopprijs van de woning en is vastgelegd per aankoopschijf. Toch zijn er notarissen die een afwijkend ereloon hanteren, dus in de praktijk heeft het zin om hier vooraf naar te informeren.

Variabel: de aktekosten

Daarnaast zult u moeten betalen voor het opzoekwerk van de notaris. Sommige notarissen rekenen die kosten per lijn door, anderen werken met een gemiddelde voor alle dossiers samen. Als u verschillende dossiers bij eenzelfde notaris hebt, is het best mogelijk dat u een voordeliger tarief krijgt. Op dat vlak kan het zeker zinvol zijn om de aanpak van enkele notarissen te vergelijken.

Vast: kosten voor de akte

Bovenop de kosten voor ‘het schrijven’ van de aankoop komen de kosten om de hypothecaire lening in een notariële akte te laten opnemen. Die kosten omvatten zowel de vergoeding voor het werk van de notaris als een reeks extra lasten, zoals het hypotheekrecht en het honorarium voor de hypotheekbewaarder. Hoeveel u betaalt, zal afhangen van het kredietbedrag. De keuze van uw notaris zal hier dus geen verschil maken.

Lagere notariskosten via de bank

Om de notariskosten in te dijken, bieden een aantal banken wel de mogelijkheid om de hypothecaire inschrijving te vervangen door een hypothecair mandaat.

Bij een hypothecair mandaat – ook wel hypothecaire volmacht genoemd – heft de bank geen hypotheek op uw woning. Daardoor wordt de lening niet in het hypotheekkantoor ingeschreven. De kostprijs van een hypothecair mandaat ligt aanzienlijk lager dan bij een hypothecaire inschrijving. U bent immers geen hypotheekrechten en bijna geen registratierechten verschuldigd. Bovendien bedraagt het ereloon van de notaris hier maar een vierde in vergelijking met een rechtstreekse hypotheekvestiging.

Weliswaar willen banken doorgaans maar op een bepaald deel van de woning een hypothecair mandaat nemen. Ook behoudt de bank het recht om de lening alsnog te schrijven mocht u uw financiële verplichtingen niet nakomen. In dat geval kan het totale kostenplaatje zelfs duurder uitvallen dan wanneer u meteen voor een inschrijving voor het volledige bedrag had gekozen.

Een nadeel van zo’n mandaat is dat u voor dat deel geen recht hebt op de geïntegreerde Vlaamse woonbonus.

Lees ook: Alles wat u moet weten over de woonbonus.

U zorgt er dus best voor dat het deel dat wel onder de hypothecaire inschrijving valt hoog genoeg is om aanspraak te maken op de woonbonus.

Trouwens, sommige banken trekken het prijskaartje van de woonlening op wanneer u voor een hypothecair mandaat kiest. Informeer u dus goed vooraleer u een hypothecair mandaat overweegt.

Goed begonnen, half...

Wilt u naast de laagste notariskosten ook een optimalisatie van uw woonkrediet? Maak hier een simulatie en ontdek waar u het voordeligste kan lenen.

