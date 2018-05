Unizo niet te spreken over plan Schauvliege: "Schijnoplossing op kap van de handelaars" SVM

11 mei 2018

Zelfstandigenorganisatie Unizo is resoluut tegen het plan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) om ondernemers mee te laten betalen voor de invoering van statiegeld. "Vanuit Unizo blijven we ons hardnekkig verzetten tegen 'schijnoplossingen' waarmee diverse stakeholders in dit verhaal hun geweten sussen, op kap van de handelaars", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Schauvliege wil de afvalberg verminderen door statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. Warenhuizen en handelaars zouden die moeten terugnemen, en daarvoor de nodige investeringen moeten doen. De minister wil dat de producenten die mee bekostigen door hen 0,5 eurocent te laten betalen per blikje en 1,5 cent per flesje dat ze op de markt brengen.

De organisatie vindt niet dat de ondernemers moeten opdraaien voor een maatschappelijk probleem dat ze zelf niet hebben gecreëerd. Volgens Unizo's eigen berekeningen zou het systeem een winkelier tot 40.000 euro per jaar kosten.

"Laat de vervuiler betalen"

Het systeem van statiegeld is ook geen oplossing voor de zwerfvuilproblematiek, klinkt het. "Extra sensibiliseren, controleren en de daders sanctioneren, dáár ligt de sleutel tot het verder terugdringen van het zwerfvuil. Laat de vervuiler betalen", aldus Van Assche.

Unizo vindt bovendien dat het ophalings- en verwerkingssysteem via de blauwe zakken van Fost Plus goed functioneert. "Als de Vlaamse regering toch wil doorgaan met het plan, moet ze de inzameling maar zelf organiseren via recyclageparken of 'afvalstraatjes'", vindt de organisatie.