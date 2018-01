Uitzonderlijk: peren met oneetbare harde kern in winkels door vorstnacht in... april SPS

11u17

Bron: Belga 0 foto © Bart Leye Consument De populaire perensoort Conférence heeft door de extreme nachtvorst in april een oneetbare harde kern ontwikkeld waar normaal gezien het klokkenhuis zit. Dat schrijft Het Belang van Limburg . Het Proefcentrum Fruitteelt vzw spreekt over een "behoorlijk uitzonderlijke situatie".

De extreme nachtvorst in de nacht van 19 op 20 april vorig jaar zou een aangename verrassing in petto hebben: de Conférence-peren zouden wat kleiner en vooral volledig pitloos zijn. Maar nu de peren in de winkels liggen, blijkt dat sommige peren een oneetbare harde kern ontwikkeld hebben. "We kunnen niet zeggen hoeveel peren er de harde kern ontwikkeld hebben", zegt Charles de Schaetzen van het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden. "Sommige peren zullen een hele kleine kern hebben, andere peren een grote kern en sommigen kunnen ook gewoon een normaal klokhuis hebben."

Het extreme vriesweer in april 2017 was behoorlijk uitzonderlijk en ook de oneetbare klokhuizen komen niet vaak voor. "Als het minder hard gevroren had die nacht hadden de peren gewoon een holte gehad", aldus De Schaetzen. "Maar nu zijn de cellen van het klokhuis volledig vernietigd en is die harde kern ontstaan. Dat is wel al eens vaker gebeurd, maar desondanks blijft het wel tamelijk uitzonderlijk."

Vooral de peren die laag tegen de grond hingen en de peren in de lager gelegen percelen hebben zo'n harde kern ontwikkeld. "Op die plekken heeft het het hardst gevroren", klinkt het. Toch doet de harde kern niets af van de smaak van de peren. "Ze zijn zelfs nog lekkerder dan die van andere oogsten, maar dat heeft niets met die vorstnacht te maken", besluit De Schaetzen.