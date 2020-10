Uitstel voor indienen belastingaangifte via mandataris AW

12 oktober 2020

19u18

Bron: Belga 0 Consument Wie een beroep doet op een mandataris zoals een boekhouder of fiscalist voor het indienen van zijn aangifte van de personenbelasting, heeft daarvoor nu de tijd tot en met 16 november. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft uitstel verleend, "door de moeilijke omstandigheden die we vandaag kennen", klinkt het in een persbericht.

Naast de aangifte van de personenbelasting, is er ook uitstel tot en met 16 november voor de aangifte van de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting via de applicatie BizTax. "Deze aangepaste termijn geldt ook voor alle aangiften die tussen 29 oktober 2020 en 16 november 2020 via BizTax moeten ingediend worden", klinkt het nog.

Aanvankelijk was 22 oktober de uiterste datum voor de aangiften in de personenbelasting door een mandataris, en 29 oktober voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.