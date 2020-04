Uitstel van betaling van de woonlening: de essentiële info op een rij

Sparen

De volledige economische ravage die het coronavirus zal aanrichten is nog niet bekend, maar vast staat dat zeer veel mensen in moeilijke financiële papieren komen momenteel. Meer dan 1,2 miljoen Belgen zijn al tijdelijk werkloos, minstens 25 procent van de zelfstandigen zou al nood hebben aan een overbruggingskrediet. Een gevolg is dat veel mensen nu ook in de problemen komen met de afbetaling van hun woonlening. Intussen zijn hier ook al steunmaatregelen voor ontwikkeld. Spaargids.be verduidelijkt de regels.