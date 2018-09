Uitgerekend: Wat is de impact van 1% minder rente op uw woonkrediet Kurt Deman

28 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een procent meer of minder. Veel mensen denken dat het niet zo veel uitmaakt wanneer het om de rente van hun woonlening gaat. In dit artikel bewijzen we het tegendeel.

Zelfs in tijden van aanhoudend lage rentevoeten blijft het verschil tussen de rentetarieven die banken aanrekenen relatief groot. Les nummer een: vergelijken loont altijd. Bereken hier jouw hypothecaire lening.

Daarnaast is het vooral kwestie van goed met de banken te onderhandelen: zo kan je op de geafficheerde rentetarieven nog extra beknibbelen. Op die manier bedraagt de kloof tussen het hoogste standaard rentetarief en de gunstigere rentevoet die je kan afdwingen al snel één procent of zelfs meer.

Is dat dan zo belangrijk, horen we je vragen. Heeft dat ene procent dan zo'n impact op wat je afbetaalt? De beste manier om dat aan te tonen, is via een voorbeeld aan de hand van een vergelijkingstool. Om de scenario's aanschouwelijk te houden, gingen we telkens uit van een vaste rentevoet.

Scenario 1:

Je leent 200.000 euro voor de aankoop van je woning, aan een rentevoet van 2 procent, voor een looptijd van 20 jaar.

Maandelijkse aflossing: 1.010,05 euro. Totale intresten: 42.412,70 euro.

Scenario 2:

Je leent 200.000 euro voor de aankoop van je woning, aan een rentevoet van 3 procent, voor een looptijd van 20 jaar.

Maandelijkse aflossing: 1.105,15 euro. Totale intresten: 65.235,31 euro.

Conclusie: 22.822,61 euro verschil

In het eerste scenario heb je bij een intrestvoet van 2 procent na twintig jaar maar liefst 22.822,61 euro minder intresten betaald dan bij een intrestvoet van 3 procent. Maandelijks los je 95,10 euro minder af. Het geld dat je uitspaart zou je in de tussentijd kunnen beleggen, waardoor je werkelijke voordeel nog groter kan worden.

Bank stelt voorwaarden

Banken proberen consumenten te lokken met lage rentevoeten, maar eens je interesse toont, leggen ze de voorwaarden op tafel. Zo verwachten de meeste kredietinstellingen dat je in ruil voor het gunstige tarief ook je woonverzekering en schuldsaldoverzekering bij hen afneemt. Een andere veelvoorkomende eis is om je loon op een zichtrekening van die bank te laten storen. Les nummer twee: zorg dat je het totaalpakket bestudeert vooraleer je ergens tekent, want alle bovenstaande voorwaarden kunnen het spectaculaire verschil van onze simulatie al stevig afzwakken.

JKP of jaarlijks kostenpercentage

En net daarom bestaat het JKP: het jaarlijks kostenpercentage werd anderhalf jaar geleden in het leven geroepen om jou als consument een duidelijk(er) beeld te geven van wat jouw lening en de bijbehorende extra’s (dossierkosten, schattingskosten, schuldsaldo- en brandverzekering) je exact zullen kosten. Handig, zou je denken, maar we merken op dat de becijfering niet altijd exact overeenkomt met de realiteit.

Lees ook: Jaarlijks kostenpercentage (JKP) op je woonlening kan misleidend zijn

Vergelijk zelf

Hoe kom je dan tot de meest betrouwbare informatie? Door er zelf je werk van te maken en zelf aan het vergelijken te slaan. Hier kan je bijvoorbeeld de leningen vinden met de goedkoopste rentevoeten, de schuldsaldoverzekeringen met de scherpste tarieven en de de ideale woonverzekering tegen de beste prijs. Trek met zo'n dossier naar de banken, en je begint de onderhandeling in een stevige startpositie.

