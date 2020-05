U wil overstappen naar een andere energieleverancier? Dit moet u weten Kurt Deman

29 mei 2020

09u05

Nu de energieprijzen zich op een laag peil bevinden, stappen we massaal over naar andere en goedkopere energieleveranciers. Overweegt u ook zo'n overstap? Mijnenergie.be bundelt de antwoorden op veelgestelde vragen.

VRAAG 1: Waarom moet ik een overstap overwegen?

In het eerste kwartaal van 2020 daalde de gemiddelde elektriciteitsfactuur met 8,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor aardgas betaalde u gemiddeld zelfs 16,8 procent minder. Dat blijkt uit cijfers van het Prijzenobservatorium van de federale overheidsdienst Economie (*).

Die daling zet zich tijdens de coronacrisis verder wegens een lagere vraag naar energie. Bovendien zorgen zon en wind voor een hoge productie van hernieuwbare energie. Als u al een tijdje geleden een contract afsloot of dat stilzwijgend verlengde, dan betaalt u waarschijnlijk meer dan het actuele marktaanbod.

Daarbij komen nog de tariefverschillen tussen de energieleveranciers, die soms oplopen tot honderden euro’s. Vooral via commerciële vergelijkingssites is de marge tussen de hoogste en de laagste prijs opmerkelijk. Een simpele test via mijnenergie.be verraadt dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste aardgasleverancier meer dan 400 euro bedraagt!

VRAAG 2: Moet ik mijn leverancier verwittigen als ik van energieleverancier verander?

Nee, u moet alleen een nieuw contract afsluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt verder alles voor u met uw vorige leverancier én met de netbeheerder.

VRAAG 3: Moet ik een boete betalen als ik mijn huidige contract vroeger beëindig?

Neen, u mag vrij overstappen. Wel oppassen: sommige energieleveranciers zijn slimmeriken, die hun welkomstkortingen spreiden over het eerste contractjaar. Stel dat u bij zo’n leverancier nog binnen uw eerste jaar weer overstapt, dan verliest u mogelijk een stukje van de welkomstkorting. Andere leveranciers rekenen de jaarlijkse vergoeding voor administratieve kosten meteen aan voor een vol jaar, ook als u minder lang klant bent.

VRAAG 4: Kan ik meteen overstappen?

U mag op eender welk moment een nieuw contract afsluiten. Er geldt alleen een opzegtermijn van één maand voordat uw nieuw contract in werking treedt.

VRAAG 5: Wanneer stap ik best over?

Natuurlijk is een overstap extra aanlokkelijk bij lage energieprijzen. Veel hangt ook af van de onderlinge prijsverschillen tussen de energieleveranciers. Bij hogere marktprijzen kan de schommeling tussen de goedkoopste en de duurste aanbieder nog hoger oplopen. Wie zonnepanelen heeft, verandert trouwens best in de maand van de meteropname. Zo vermijdt u dat de stroom die u al opwekte verloren gaat.

VRAAG 6: Kies ik voor een vast of een variabel tarief?

Die voorkeur is individueel. Denkt u dat de prijzen een bodempeil hebben bereikt, dan kiest u best voor een vaste tariefformule. Vermoedt u dat er nog een grotere daling aankomt, ga dan voor een variabel tarief. De variabele contractformules zijn meestal iets aantrekkelijker geprijsd dan de vaste variant, maar ze zijn uiteraard wel onderhevig aan marktschommelingen.

VRAAG 7: Kies ik voor groene of grijze stroom?

Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermie). Dus niet op basis van fossiele brandstoffen of opgewekt door kerncentrales. Onze prijsanalyse wijst uit dat groene stroom niet duurder is dan grijze stroom. Uiteraard is het uw persoonlijke keuze om het duurzaamheidsargument wel of niet te laten meetellen in uw beslissing.



Bron: Mijnenergie.be. * FOD Economie, Analyse van de prijzen: eerste kwartaalverslag 2020 van het Instituut voor de nationale rekeningen.