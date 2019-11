Twintig procent van de priorbrieven valt te laat in de brievenbus TT

22 november 2019

09u57

Bron: Belga 0 Consument Bijna twintig procent van de priorbrieven valt te laat in de bus. Dat blijkt uit een experiment van de Inspecteur op Radio 2. Een team van de Inspecteur verstuurde zondag 200 brieven vanuit achttien locaties. 100 brieven kregen een priorzegel, 100 andere een non-priorzegel. Achttien van de priorbrieven viel te laat in de bus. Bij de non-priorbrieven gaat het om 14 procent. Dat strookt niet met de beloftes van bpost.

Na één werkdag waren van de 100 brieven met priorzegel er 82 aangekomen. Na twee dagen waren dat er nog 8. Na drie werkdagen kwamen geen brieven aan.

Voor de brieven zonder priorzegel kwamen na één werkdag 17 brieven aan. Na twee werkdagen 41 en na drie werkdagen, de uiterste dag waarop bpost belooft dat ze toekomen, 27.

Dat wil zeggen dat er na vier werkdagen nog 10 prior- en 14 non-priorbrieven ontbreken. Een teleurstellend resultaat volgens bpost. "Hier zijn we niet tevreden mee", zegt Barbara Van Speybroeck van bpost. "We streven er elke dag met iedereen bij bpost naar om alle brieven op tijd te leveren. Maar dat kunnen we nooit 100 procent garanderen. Als er aan het begin van de keten iets mis gaat, heeft dat een sneeuwbaleffect.”