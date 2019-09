Tweede verblijf kopen in het buitenland? Dat kan, met dank aan de lage rente Kurt Deman

10 september 2019

10 september 2019

Een tweede verblijf is de figuurlijke natte droom van velen. Steeds meer Belgen zetten die ook om in realiteit. En ja, daarbij speelt de lage rente voor woonkredieten wel degelijk een belangrijke rol.

Een droomhuis in een charmant Spaans dorpje of een opbrengstpand aan de kust? De markt van tweede verblijven biedt veel mogelijkheden. Wie voldoende geld heeft, kan natuurlijk het aankoopbedrag in één beweging op tafel leggen, maar mogelijk is het interessanter om een woonkrediet af te sluiten. De reden? U spreidt er de aankoopkosten mee, profiteert van voordelige rentetarieven én doet er ook fiscaal uw voordeel mee. Vergelijk hier de beste hypothecaire leningen van het moment.

Tot 693 euro per persoon

De fiscus ondersteunt immers niet alleen de lening voor de aankoop van uw eerste en enige woning. U kunt de kapitaalaflossingen van uw lening en de premies van uw schuldsaldoverzekering van de tweede woning fiscaal inbrengen onder het federale stelsel van het langetermijnsparen. Uw voordeel bedraagt dan jaarlijks maximaal 693 euro per persoon.

Bovendien kunt u voor uw tweede woning ook de intresten aftrekken van uw onroerend inkomen. U verliest wél het recht op de verhoging(en) van de woonbonus op de eerste woning, mocht u daar nog van profiteren.

1,20% intrest

De lage rente maakt de financiering van een tweede verblijf momenteel extra aantrekkelijk. Uit de leningdossiers die we van kopers ontvingen, blijkt dat banken een rente van 1,20% op twintig jaar al meermaals toekenden.

Hebt u de lening van uw gezinswoning bijna of recent afbetaald, dan komt een wederopname in het vizier. U betaalt in dat geval geen notaris- en hypotheekkosten. Het spreekt voor zich dat u wel leent aan de actuele rentetarieven op het moment dat u de nieuwe lening afsluit. Een schuldsaldoverzekering voor een tweede verblijf is meestal minder noodzakelijk voor de bank.

Extra kosten

Houd er wel rekening mee dat u – of u nu leent of niet - bovenop de prijs van uw woning of appartement zowel in het buitenland als in België registratierechten en administratieve kosten betaalt. En die verschillen sterk van land tot land.

U moet een tweede verblijf in België ook altijd aangeven. Ons land sluit op het vlak van huurinkomsten met heel wat landen een zogenaamd dubbelbelastingverdrag af, dat vastlegt waar en hoeveel belastingen u betaalt.

Goed om weten is dat u een woonkrediet zowel bij een Belgische als een buitenlandse bank kunt afsluiten. Leent u in het buitenland, dan bent u natuurlijk wel gebonden aan de lokale regels en geniet u niet langer bescherming door de Belgische hypotheekwet.

