Turkse hotelketen blokkeert kamers van Vlaamse reizigers: “Daar stonden we dan: mijn man, ons zoontje van 3, ik met een zes maanden zwangere buik” Stéphanie Romans

24 september 2019

17u20 60 Consument Verschillende Vlaamse toeristen melden onze redactie vanuit Turkije dat er problemen zijn met één specifieke hotelketen in het land. Gasten van Limak-hotels zeggen dat het personeel de kamers blokkeert tot toeristen bijbetalen. Uitchecken zonder extra te betalen mag ook niet. “Het voelt als een gevangenis.”

Evy De Block (41) en haar vrouw Sarah Geerts (49) sloten zichzelf vanmiddag op in hun kamer van het Limak Atlantis-hotel in het Turkse Belek. Het personeel aan de receptie eist 1.000 euro van de klanten die een verblijf boekten via reisorganisaties Thomas Cook of Neckermann. “Twintig Belgen zijn hier gestrand. We mogen onze kamers niet meer op én niet weg uit het hotel. We zitten hier vast. De hoteluitbater zegt dat ze al twee maanden geen betalingen meer krijgen van Thomas Cook. Daarom willen ze hier nu geld zien. Maar het is toch niet mijn fout dat de reisorganisatie niet betaalt?", zegt Evy.

Een Turks sprekende Belg die in het hotel verbleef, kon het personeel na lang aandringen overtuigen om de gestrande toeristen naar hun kamer te laten gaan. “Er kwam zelfs wat duw- en trekwerk bij kijken. Uiteindelijk mochten we dan op onze kamer. We hebben onze identiteitspapieren gepakt en alle andere spullen in de koffer gestoken.”



Van het garantiefonds kreeg het koppel uit Zwijndrecht de raad om niets extra te betalen. “We mogen niets regelen, geen ander hotel, geen terugvlucht ... Niéts. We krijgen het advies om op de kamer te blijven. Ik zou eigenlijk graag weten wat ik wél mag doen...”



Rond 15 uur is het koppel alsnog de kamer uitgezet. “We staan nu met onze valiezen in de lobby. Geen idee wat er nu gaat gebeuren ...”

Stephanie De Clippeleir-Van Mele (35) vertelt een gelijkaardig verhaal vanuit het Limak Lara-hotel in Antalya. “We kwamen uit het zwembad en wilden even naar de kamer. Aan de receptie bleek dat onze kaart geblokkeerd was. Ze eisten 1.200 euro, anders mochten we niet meer binnen. Daar stonden we dan: mijn man, ons zoontje van 3, ik met een zes maanden zwangere buik in onze natte kleren. Da’s toch onmenselijk?”, zegt de vrouw uit Beveren.

Het gezin mocht na lang aandringen toch de kamer op. “Ik ben wel zenuwachtig... Wat als we straks moeten gaan eten? Zit die kamer dan weer op slot? Van de lokale reisagenten van Neckermann - normaal de eerste aanspreekpunten - krijgen we geen nieuws. Bij het noodnummer Buitenlandse Zaken verwijzen ze ons door naar het Garantiefonds. Daar is de lijn constant bezet. Intussen weten we niet waar we aan toe zijn. Zaterdag hadden we een terugvlucht. Of die nog doorgaat, weten we niet. Intussen hebben de Nederlandse gasten in ons hotel wél duidelijkheid over terugbetaling van hun reis. In België duurt het blijkbaar langer.”

Zowel Evy als Stephanie hoorden via de contactpersoon van Buitenlandse Zaken dat de hotels van de Limak-keten flink dwarsliggen. “Blijkbaar is dit de enige hotelketen in Turkije die zo moeilijk doet", zegt Evy De Block. De Limak Group heeft zeven hotels verspreid in Turkije en een vestiging in Cyprus. “Er zou een vergadering zijn met de grote baas van het hotel. We kunnen alleen maar afwachten.”

Buitenlandse Zaken zegt dat het zijn best doet om Belgische reizigers bij te staan. “In eerste instantie is dit een probleem van een privébedrijf. Maar dat neemt niet weg dat wij ons bekommeren om Belgen die in de problemen zitten”, zegt Nadia Benini van de FOD Buitenlandse Zaken. “Wat de situatie in Turkije betreft: daar zit momenteel een zeventigtal Belgen. We proberen te bemiddelen met de hotels om een oplossing te zoeken. We zijn er dus zeker mee bezig.”