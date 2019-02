Trouwe spaarders strijken 8 keer meer rente op Sven Vonck

08 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een getrouwheidsrekening kan tot acht keer meer opbrengen dan een spaarrekening die maar de wettelijke minimumrente van 0,11 procent biedt. Maar pas op: een getrouwheidsrekening heeft ook beperkingen.

Getrouwheidsrekeningen zijn een alternatief voor spaarders die een hogere rentevergoeding zoeken. Het zijn spaarrekeningen waarvan de getrouwheidspremie hoger ligt dan de basisrente, waardoor ze enkel geschikt zijn voor spaarders die hun geld voor minstens een jaar kunnen missen. Want de getrouwheidspremie wordt pas verworven wanneer een storting 12 maanden op de rekening staat, terwijl de basisrente al vanaf de eerste dag rendeert.

Vergoeding

De getrouwheidsrekening van MeDirect biedt met een rente van 0,85% (0,05% basisrente en 0,8% getrouwheidspremie) de derde hoogste rente van alle spaarrekeningen in ons land. Andere interessante getrouwheidsrekeningen zijn die van Santander Consumer Bank (met een totaalrente van 0,8%), Banca Monte Paschi Belgio (0,5%), NIBC Direct (0,4%) en MoneYou (0,36%). Ter vergelijking: bijna de helft van de spaarrekeningen in ons land biedt slechts de wettelijke minimumrente van 0,11%.

Enkel de spaarplannen van Beobank (Step Up Spaarrekening) en Deutsche Bank (DB Saving Plan) bieden een hogere rente dan de getrouwheidsrekening van MeDirect. Die spaarplannen hebben echter de beperking dat spaarders maandelijks een bedrag moeten overmaken via een automatische spaaropdracht, terwijl er ook een maximumbedrag is dat maandelijks mag worden overgeschreven. Bij Beobank is dat 750 euro en bij Deutsche Bank is dat 500 euro. Bij een getrouwheidsrekening kan er meteen wel een groot bedrag in een keer naar de rekening worden overgeschreven.

Een getrouwheidsrekening heeft nog een voordeel: het percentage van de getrouwheidspremie wordt op het moment van de storting voor 12 maanden vastgeklikt. Tijdens die periode is de spaarder beschermd tegen een verlaging van de getrouwheidspremie. Dat is een verschil met de basisrente, die de bank op elk moment kan aanpassen.

0,11%

Let wel: een getrouwheidsrekening is niet altijd even interessant. Net zoals bij de gewone spaarrekeningen zijn er ook veel getrouwheidsrekeningen die slechts de wettelijke minimumrente bieden van 0,11%. Het komt er dus op aan om spaarrekeningen van de verschillende banken goed uit te pluizen.

Besef ook goed dat spaarrekeningen met een rente van amper 0,11% in zeker zin ook allemaal getrouwheidsrekeningen zijn. Zonder uitzondering combineren die spaarrekeningen een basisrente van 0,01% met een getrouwheidspremie van 0,10%. Die rekeningen brengen amper iets op, terwijl het gros van die geringe rentevergoeding ook maar na 12 maanden wordt verworven. Aan alternatieven die meer opbrengen is er alvast geen gebrek.

