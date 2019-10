Treintickets en -abonnementen worden duurder Prijzen van vrijetijdsproducten voor jongeren blijven ongewijzigd HAA

30 oktober 2019

14u40

Bron: Belga 4 Consument De raad van bestuur van de NMBS heeft de tarieven goedgekeurd die van toepassing zullen zijn vanaf 1 februari 2020. De prijzen van onder meer de standaard- en weekendbiljetten stijgen, terwijl die van de vrijetijdsproducten voor jongeren dezelfde blijven.

De prijs van het standaard- en weekendbiljet gaat gemiddeld met 1,53 procent omhoog, en blijft daarmee onder de gezondheidsinflatie. Die bedroeg 1,87 procent in de referentieperiode juni 2018-juni 2019.



De prijzen van de woon-werkabonnementen, de schoolabonnementen en de afgeleide producten van de abonnementen (zoals de Campuskaart) gaan met 2,87 procent omhoog. De gemiddelde prijsaanpassing voor alle andere producten, buiten de abonnementen, bedraagt 1,87 procent, wat in lijn is met de gezondheidsindex.

De NMBS wil zich in haar strategie naar eigen zeggen blijven richten op het aantrekkelijker maken van de trein voor vrijetijdsreizigers. Daarom blijven de prijzen van de vrijetijdsproducten voor jongeren ongewijzigd. Het gaat dan om de Go Pass 1, Go Pass 10 en Go Unlimited, een vrij traject voor jongeren tot 26 jaar.



Senioren mogen vanaf februari ook tijdens alle weekends van de zomervakantie gebruikmaken van hun voordelige seniorenbiljet. De prijs van de Key Card - voor korte afstanden binnen een bepaalde zone - en het seniorenbiljet wordt met respectievelijk 30 en 20 cent per traject aangepast. De prijs van de Rail Pass blijft ongewijzigd.