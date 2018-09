Treinen opnieuw minder stipt in augustus TT

18 september 2018

18u21

Bron: Belga 0 Consument De treinen reden in augustus minder stipt in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit de gezamenlijke stiptheidscijfers die Infrabel en NMBS vandaag bekendmaakten.

In augustus reed 91,3 procent van de treinen stipt, wat betekent dat ze met minder dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. In augustus vorig jaar reed nog 92,8 procent van de treinen stipt.

Volgens de NMBS en Infrabel is de categorie 'Derden' opnieuw de uitgesproken verantwoordelijke voor de vertragingen op het spoor tijdens de maand augustus (42,1 procent). Op de spoorlijn tussen Mechelen en Antwerpen gebeurden er tussen 13 en 16 augustus liefst vier persoonsongevallen die samen 7.940 minuten vertraging veroorzaakten.

In augustus 2018 werden 2.043 treinen afgeschaft, in augustus 2017 waren er dat maar 899.

Algemeen kwam de stiptheid van het binnenlandse treinverkeer tussen januari en augustus van dit jaar (88 procent) 2 procentpunt lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar (90 procent).