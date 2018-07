Trap niet in deze valkuilen als je een brandverzekering afsluit Johan Van Geyte

17 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 2 Consument Een brandverzekering is niet verplicht, maar de meeste Belgen hebben er wel een. Zo'n polis beschermt niet alleen tegen de gevolgen van een brand, maar bijvoorbeeld ook tegen schade door natuurrampen. Daarnaast bieden diverse verzekeringen andere waarborgen, wat vergelijken moeilijk maakt. Waar let je best op als je zo'n verzekering afsluit?

Waarvoor verzeker je je?

De brandverzekering is misschien de meest verspreide verzekering in ons land. Eerst dekte ze alleen de gevolgen van brand, maar in de loop van de jaren breidden de dekkingen uit. Zo verplichtte de wetgever dat wie een brandverzekering heeft, automatisch verzekerd is tegen de gevolgen van een natuurramp - denk dan bijvoorbeeld aan overstromingen, stormschade, omvallende bomen of sneeuwdruk.

Verder kan je als verzekeraar zelf toevoegingen doen; je kan je inboedel verzekeren tegen diefstal, je eigendom tegen inbraakschade of waterschade laten dekken bij een breuk in de leidingen. Je kan zelfs het kot van zoon- of dochterlief laten verzekeren.

En dan zijn er nog bijstandsformules, bijvoorbeeld als je een klusjesman inhuurt voor een waterlek of een slotenmaker als je je sleutels kwijtraakte.

Wil je brandverzekeringen met elkaar vergelijken, dan is het belangrijk dat je eerst oplijst wat er precies allemaal verzekerd is en wat je verzekerd wil houden. Een andere tip: ga altijd na wat het maximumbedrag is dat je per dekking ontvangt en wat de franchise is - het bedrag dat je zelf moet dragen bij schade. Belangrijk, zeker als je kunst of andere waardevolle voorwerpen in huis hebt.

Pas op met onderverzekering

Stel: je woning is 500.000 euro waard, maar je verzekert ze maar voor 300.000 euro. Je betaalt dan natuurlijk een lagere verzekeringspremie, maar bij een schadegeval krijg je ook maar drie vijfde van de schade vergoed. Je bent je misschien niet bewust dat je onderverzekerd bent, bijvoorbeeld als je renovatie- of verbouwingswerken liet uitvoeren die de waarde van jouw woning deden stijgen. Je zou niet de eerste zijn die op dat moment de polis vergeet aan te passen.

U kan dat gemakkelijk vermijden door voor een verzekeraar te kiezen die met een evaluatierooster werkt, dat hem toestaat om de nieuwwaarde van de woning te bepalen. De verzekerde waarde stemt dan overeen met de werkelijke waarde.

Als je werkelijk van plan bent om te verbouwen, controleer eerst je verzekeringspolis. Wie weet verlies je waarborgen omdat het risico op schade tijdens verbouwingswerken vergroot, en moet je een extra verzekering nemen.

Koppeling met de woonlening

Voor je overstapt naar een andere verzekeraar, kijk je best na of dat geen invloed heeft op het tarief van je woonlening. Banken geven regelmatig kortingen aan klanten die ook een woonpolis bij hen nemen. Schrap je die, dan ben je misschien ook de korting op het tarief van je woonlening kwijt.

