Trams krijgen straks bijna altijd groen licht met nieuw gps-systeem jv

14 juni 2019

08u56

Bron: belga 4 Consument Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn willen de doorstroming van de trams verbeteren, zodat ze stipter kunnen rijden en reizigers dus sneller dan vandaag op hun bestemming aankomen. Daarom hebben de twee Vlaamse overheidsbedrijven een openbare aanbesteding uitgeschreven waarin ze op zoek gaan naar een leverancier die een gps-systeem voor trams kan leveren, dat in verbinding zal staan met de verkeerslichten die de trams op hun weg tegenkomen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

"We willen dat gps-systeem vanaf volgend jaar uitrollen", zegt Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer in de krant. "Het systeem zal geleidelijk aan in 313 trams worden geïnstalleerd. De meeste van die trams rijden in Antwerpen.

Via dat gps-systeem zal een verkeerslicht kunnen detecteren dat er een tram aankomt, waardoor het licht sneller op groen kan springen om de tram voorrang te geven. Eenzelfde systeem wordt al gebruikt in de kusttrams.

Accurater

In Antwerpen krijgen trams nu al sneller groen licht, dankzij een systeem van lussen die in de grond zijn ingeslepen, maar het nieuwe systeem is accurater.

Het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukt wel dat trams af en toe toch voor een rood licht zullen moeten wachten. "Als auto's bijvoorbeeld net groen hebben gekregen, kunnen we dat licht niet plots weer op rood laten springen als er snel een tram aankomt", zegt Daniëls.

De kostprijs van het gps-systeem wordt geraamd op 300.000 euro.