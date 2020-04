Traditionele apotheken zien stevige omzetdaling, online concurrenten boomen: wij vergeleken de prijs van 30 producten

De vele online apotheken in ons land draaien bijzonder goed, bewijzen de meldingen op hun thuispagina: “Wegens extreme drukte door de uitbraak van het coronavirus kan er vertraging zitten op onze bereikbaarheid en verwerking van bestellingen”, klinkt het bij 24Pharma. En bij Viata: “Er zijn algemene vertragingen bij de pakjesdiensten door de grote drukte.”

Koerierbedrijf DPD stelt “1.000% meer pakjes van online apotheken te moeten verwerken dan voor de crisis”. En dat leidt natuurlijk tot een beduidend grotere omzet: “Sinds het begin van de lockdown is die met 108% gestegen en dus meer dan verdubbeld”, stelt marktleider Farmaline. Naast onder meer 15.000 ontsmettende handgels en zepen (+34%), 3.360 koortsthermometers (+3.500%) vlogen ook 28% meer neus- en keelsprays en 31% meer pijnstillers met paracetamol of ibuprofen over de virtuele toonbank. Door de enorme drukte diende Farmaline alleen al honderd extra medewerkers aan te werven.

Bij de apotheker om de hoek tekenen ze verrassend genoeg een omzetdaling op. “Nadat onze apotheken tijdens de eerste lockdownweek bestormd werden, tellen we wel nog dubbel zoveel telefoontjes, maar intussen ook zo’n 20% minder verkoopvolume dan normaal”, zegt APB-woordvoerder Lieven Zwaenepoel. Al wil de apothekersbond niet klagen. “In tegenstelling tot heel wat andere sectoren zijn de apotheken de voorbije weken gewoon open kunnen blijven. Ook is voorlopig minder dan 1% van alle apotheken door het coronavirus of een andere reden gesloten. Dat zijn toch positieve zaken. De toegang van de bevolking tot farmaceutische zorg blijft stevig overeind.”

Naast het persoonlijke contact en de vertrouwensrelatie met patiënten hoort een apotheker ook wetenschappelijk onderbouwde adviezen rond veilig geneesmiddelengebruik mee te geven Lieven Zwaenepoel (APB)

Vertrouwensrelatie

Al zien ze natuurlijk ook bij de apothekersbond dat hun online concurrenten aan een forse inhaalbeweging bezig zijn. “We voelen ons niet zozeer bedreigd”, stelt Lieven Zwaenepoel namens de apothekersbond. “Wat wij wél aan sommige online apotheken betreuren, is dat zij zich graag vergelijken met een echte apotheek, maar veeleer verkoopplatformen zijn. Zo is Farma­line geen in België vergunde apotheek, maar een buitenlandse webshop. Ogenschijnlijk draait het soms meer om verkoopvolumes en kortingen. Voor cosmetica en haarkleuringen, tot daaraan toe, maar voor online verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen gelden er niet zomaar wettelijke bepalingen. Met de maatschappelijke én beroepsverantwoordelijkheid die bij deze geneesmiddelen horen, bradeert men niet. Ook ik heb gelezen dat er de voorbije weken een serieuze meerverkoop van pijnstillers met ibuprofen is opgetekend. Maar dan hoop ik dat die online ‘apotheken’ hun klanten duidelijk waarschuwen voor het gezondheids-risico. Want er bestaat een vermoeden dat ibuprofen als koortswerend middel bij besmette personen het coronavirus mogelijk versterkt. Daarom raden wij onze leden aan om alleen paracetamol af te leveren.”

“Naast het persoonlijke contact en de vertrouwensrelatie met patiënten hoort een apotheker ook wetenschappelijk onderbouwde adviezen rond veilig geneesmiddelengebruik mee te geven”, stelt Zwaenepoel. “Daarnaast staat de huisapotheker geregeld in contact met de huisarts en thuisverpleging, wat al vóór de coronacrisis — met de toenemende nood aan chronische zorg — essentieel was. Geneesmiddelen blijven het belangrijkste therapeutische arsenaal. En als die niet persoonlijk worden aangereikt, maar anoniem en vanop afstand, duiken gewoon te veel risico’s op.”

Advies via mail

Maar eerlijk is eerlijk: toen wij vorige week bij Newpharma enigszins risicovolle producten bestelden — Nurofen, dat ibuprofen bevat, en neusspray — ontvingen wij nog voor de thuislevering een zeer uitgebreide adviesmail waarin op de gevaren werd gewezen: “Uit voorzorg, en omdat ibuprofen geen voordeel heeft ten opzichte van paracetamol bij de behandeling van koorts, verdient paracetamol de voorkeur boven NSAID’s (ibuprofen, aspirine, naproxen, diclofenac...) bij patiënten met Covid-19.”

Bij de neusspray kwam deze waarschuwing: “Gebruik dit geneesmiddel alleen indien het strikt noodzakelijk is. Overmatig gebruik kan leiden tot een stijging van de hartslag, slapeloosheid en hoofdpijn.”

Heel wat producten op online apotheken kunnen bruto goedkoper lijken, maar vergeet niet dat er verzendkosten worden aangerekend en de meeste apotheken sinds jaar en dag ook kortingen geven Lieven Zwaenepoel (APB)

Maar natuurlijk kijkt de gemiddelde consument bij de aankoop van geneesmiddelen ook naar de prijs. En daar lijkt de stenen apotheek nu eenmaal in het nadeel. Uit onze prijsvergelijking van de vijf grote online spelers op de Belgische markt (zie hiernaast) toont Multipharma, de online koepel van 270 Belgische apotheken, zich niet toevallig de duurste. Het hanteert voor de meeste geneesmiddelen en producten net dezelfde maximumprijzen, die beduidend hoger uitvallen dan Farmaline en co. “Maar ook daar speelt deels perceptie mee”, meent Zwaenepoel. “Heel wat producten op online apotheken kunnen bruto goedkoper lijken, maar vergeet niet dat er verzendkosten worden aangerekend en de meeste apotheken sinds jaar en dag ook kortingen geven, bijvoorbeeld via een klantenkaart.”

Zo herken je een legale webapotheek

Online wemelt het van de malafide apotheken, en dat is niet zonder gevaar. Uit studies van de WHO blijkt dat 50% van de door illegale websites verhandelde geneesmiddelen schadelijk kunnen zijn. Maar hoe vallen de legale nu van illegale te onderscheiden? Eerst en vooral zijn online apotheken wettelijk verplicht om op elke pagina (meestal onderaan) het EU-logo te plaatsen: een vlagje met het bekende apothekerskruis. Bij Belgische sites prijkt daarin de tekst ‘Klik om te controleren of deze website legaal handelt’. Wie klikt, komt terecht op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en ziet meteen de lijst van alle in België vergunde internetapotheken. Elke online apotheek moet trouwens officeel vastgeklonken zijn aan fysieke apotheek en een zo ruim mogelijk assortiment aanbieden. De online apotheek mag dus niet alleen de duurste geneesmiddelen aanbieden en die van goedkopere producenten niet. Tot slot is het bij online apotheken onmogelijk om voorschriftplichtige medicijnen te bestellen. (StV)

Steeds minder apotheken

Het aantal echte apotheken in België neemt jaar na jaar af. Zoveel blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sirius Insight. Telde ons land in 1999 nog 5.277 stenen apotheken, dan waren dat er vorig jaar nog 4.870. Ondanks deze daling van 8% blijft België een van de Europese landen met het hoogste aantal apotheken: gemiddeld 1 per 1.841 inwoners. Voor alle Belgen ligt de dichtstbijzijnde apotheek gemiddeld op amper 1 kilometer (!) van hun woning. De gemeente met het hoogste aantal apotheken in ons land is Knokke-Heist: 25 voor in totaal 33.097 vaste inwoners. Dat maakt 1 apotheek per 517 inwoners, terwijl de Waalse gemeentes Bertogne en Daverdisse, en het Limburgse Herstappe er geen enkele op hun grondgebied hebben. (StV)

Opvallend is de kloof tussen Farmaline en ‘duurste vogel’ Multipharma

Farmaline is de goedkoopste

Welke virtuele farmacie is nu het goedkoopst? Wij vergeleken de prijzen van dertig producten bij de vijf grootste online apotheken van het land.

Van cholesterolverlagers, voedings- en vitaminesupplementen tot spiergel: marktleider Farmaline blijkt meestal de goedkoopste, met een prijsverschil tussen 0,71 cent en 21,58 euro in vergelijking met de duurste online apotheek. Ons winkelkarretje klokte er af op 416,38 euro (gemiddeld 13,87 euro per product), terwijl we bij Newpharma iets meer betaalden: 434,2 euro of gemiddeld 14,47 euro per product. Daarna volgen 24Pharma met 449,77 euro (14,99 euro per product), en de op één na duurste, Viata, met 493,07 euro (gemiddeld 16,43 euro per product). Kanttekening: die laatste is wel de enige met online apothekersadvies via chat.

Opvallend is de kloof tussen Farmaline en ‘duurste vogel’ Multipharma. Voor dezelfde winkelkar betaal je bij die laatste 500,78 euro, (gemiddeld 16,69 euro per product). Vergeleken met Farmaline ligt de prijs per product dus gemiddeld 20,3% hoger.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Voornaamste verklaring is dat Multipharma als online koepel van 270 fysieke apotheken voor de meeste producten — zoals in de ‘bakstenen’ apotheek — vasthoudt aan de geadviseerde maximumprijs van de fabrikant. En dat prijsverschil doet soms pijn aan de ogen, zeker voor voedings- en vitaminesupplementen.

Negatieve uitschieter is Zaffranax, een plantaardig middel ter bevordering van een positieve stemming en emotioneel evenwicht — nochtans welkom in coronatijden —, waarvoor je bij Farmaline 38,37 euro neertelt en bij Multipharma zomaar even 59,95 euro. Een meerprijs van 21,58 euro voor net dezelfde doos met 90 capsules!

Het blijft zinvol om voor specifieke producten ook ‘dure’ websites te checken, omwille van kortingacties

Nog een factor om rekening mee te houden: de verzendingskosten naar je huis of een ophaalpunt. Daar hanteert Farmaline het gunstigste thuislevertarief (2,95 euro), al krijg je je pakket vanaf een bestelwaarde van 39 euro — net als bij Newpharma en 24Pharma — gratis thuisgeleverd. Onder dat bedrag betaal je bij die laatste twee 3,49 euro. Bij Newpharma betaal je dan het minst (1,99 euro) bij levering in een afhaalpunt.

Multipharma spant ook hier de kroon in negatieve zin, want verzenden via bpost kost er 4,90 euro bij bestellingen onder de 55 euro. Heb je een Multipharma-apotheek in de buurt, dan kan je daar wel je pakket gratis laten leveren. Maar let op: wie bijvoorbeeld in Gent woont — toch de derde grootste Vlaamse stad — vindt als dichtstbijzijnde filiaal Zottegem of Oudenaarde. Niet meteen bij de deur...

Toch blijft het zinvol om voor specifieke producten ook ‘dure’ websites te checken, omwille van kortingacties. Zo kost de La Roche-Posay Lipikar balsem apm + sbp (400 ml) bij publicatie 15,63 euro in plaats van 24,5 euro (-36%) bij Multipharma, terwijl dat bij Farmaline 21,78 euro is. (StV)

