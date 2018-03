Toyota roept 8.000 auto's terug in België door problemen met airbags TT

28 maart 2018

11u41

Bron: Belga 11 Consument De Japanse autobouwer Toyota roept wereldwijd nog eens 1,17 miljoen wagens terug wegens mogelijk defecte airbags van de Japanse toeleverancier Takata. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. In België gaat het om 8.000 wagens, zo is vernomen bij de woordvoerster van Toyota Belgium.

Door de problemen met de airbags van Takata hebben autobouwers zich ondertussen genoodzaakt gezien om wereldwijd zowat 100 miljoen auto's terug te roepen. Wanneer de airbags geactiveerd worden bij een aanrijding, kunnen ze mogelijk scheuren, waarbij er metaaldeeltjes de bestuurder en passagiers kunnen raken.

Bij incidenten met defecte airbags zouden wereldwijd meer dan twintig mensen om het leven gekomen zijn. Takata heeft in juni in Japan en de VS gerechtelijke bescherming aangevraagd.