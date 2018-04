Toxicoloog Jan Tytgat: "Schoonmaakproducten met enzymen zijn beter voor gezondheid" HR

26 april 2018

Bron: Belga 12 Consument Schoonmaakproducten zijn erg schadelijk voor de gezondheid. De chemicaliën kunnen longproblemen, kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken. De meeste schade wordt veroorzaakt door de stoffen die we inademen. Dat zei professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) bij de voorstelling van het nieuwe assortiment schoonmaakproducten op basis van enzymen van het Belgische bedrijf Realco. Volgens hem kunnen enzymen een antwoord bieden op die gezondheidsproblemen.

"De lucht in onze huizen is twee tot vijf keer, of naargelang de bron tot zelfs 100 keer meer vervuild dan de buitenlucht. De buitenluchtvervuiling domineert de media, maar we brengen 90 procent van onze tijd binnenshuis door", zei Tytgat. Uit onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency blijkt dat huishoudelijke chemicaliën drie keer zo kankerverwekkend zijn als luchtvervuiling.

Tytgat formuleerde enkele adviezen. "We moeten inzetten op milieuvriendelijke, gezonde alternatieven, zoals enzymen. Daarnaast is het aangewezen om kleinere hoeveelheden schoonmaakproducten te gebruiken en niet te veel verschillende stoffen te mengen. Vermijd schoonmaken in aanwezigheid van kwetsbare mensen, zoals zwangeren, kinderen en ouderen. Als u toch schadelijke stoffen gebruikt, is het aangewezen om te verluchten."

Eezym

De toxicoloog presenteerde zijn bevindingen op een persvoorstelling van Realco, een biotechbedrijf uit Louvain-la-Neuve dat inzet op schoonmaakmiddelen op basis van enzymen. Het bedrijf richtte zich tot nu toe op industriële producten, maar wil nu ook de Belgische consument overtuigen met de 23 schoonmaakproducten van het assortiment "Eezym", dat donderdag gelanceerd werd.

Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties veroorzaken of versnellen. Ze helpen bijvoorbeeld bij onze spijsvertering door voedsel af te breken, maar in het geval van schoonmaakmiddelen kunnen ze ook vlekken verwijderen door het vuil af te breken. Volgens Tytgat zijn de mogelijkheden van producten op basis van enzymen nog veel groter. "Technologie op basis van enzymen heeft nog heel wat andere toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan microplastics, een grote bedreiging voor de volksgezondheid. We zouden enzymen kunnen gebruiken om die plastics af te breken."