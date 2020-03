Tot 55 procent van woonleningen komt in aanmerking voor uitstel door coronacrisis: wat zijn de criteria?

Consument In het ergst denkbare scenario kunnen meer dan de helft van onze landgenoten met een woonlening, zes maanden uitstel vragen aan hun bank. Wie op de eerste van elke maand aflost is vandaag al te laat, maar om dat op te lossen, is de het noodplan met een maand verlengd. De banken hebben ook uitgeklaard wie al zeker niét in aanmerking komt.

Met gepaste trots kon minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) anderhalve week geleden aankondigen dat de banksector onze economie ter hulp zal schieten. Samen lanceerden ze een combinatie voor betalingsuitstel voor (alle) leningen, en overbruggingskredieten voor bedrijven die deels onderstut werden door een knoert van een staatswaarborg tot 50 miljard euro. Ook dossierkosten zullen worden weggewuifd.

Details kwamen er pas tien dagen later. Jammer, voor wie zijn lening betaalt op de eerste van elke maand. Pas vandaag draaien alle systemen op volle toeren, en een aflossing terugbetalen is onmogelijk. “Wie een vervaldag op 2 of 3 april wil vermijden, raad ik aan om woensdagochtend vroeg zijn bank te contacteren”, zei Johan Thijs van bankenfederatie Febelfin. Als CEO van KBC leidt hij tegelijk een van de grootste banken in ons land.

Ook wie te laat komt om begin april geholpen te worden, zal in totaal zes maanden verlost zijn van zijn lening. De noodperiode is namelijk verlengd van 30 september tot 31 oktober, waardoor de aflossing van begin oktober wegvalt als u die van begin april toch heeft betaald. Bedrijven moeten wel rente blijven betalen, maar geen kapitaal, en kunnen tot eind oktober cash opvragen via een noodlening die maximaal 12 maanden loopt.

Voor wie?

Wat ook even geduurd heeft, is één richtlijn voor alle banken om te bepalen wie recht heeft op steun. Ten eerste moet uw situatie aantoonbaar verslechterd zijn door de corona-epidemie. “Het gaat over mensen die hun inkomen deels of volledig zien wegvallen door werkloosheid, of zelfstandigen die een sluiting van hun zaak moeten ondergaan”, zei De Croo. “Daarvan zijn het precies de mensen met weinig reserves die geholpen worden.”

“Dat zijn er niet weinig”, vult Johan Thijs aan, die de cijfers al klaar had. “Globaal gezien komt 55 procent of meer dan 1 op 2 woonleningen in aanmerking voor uitstel. Maar de situatie moet wel ontstaan zijn door de coronacrisis.”

Een gezin komt niet in aanmerking als er 25.000 euro staat op alle rekeningen samen, pensioenplannen buiten beschouwing gelaten. Ook huishoudens waar netto nog 1.700 euro binnenkomt ná afbetaling van alle leningen staan er alleen voor.

Tweede woning

Wie meer dan één woning bezit, valt volgens de regels uit de boot. Uitstel kan officieel voor ‘een hypothecair krediet, aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België.’ Zakt uw loon, betaalt u twee hypotheken af en zit uw eventuele huurder ook in de problemen, dan zult u met een stevig verhaal moeten komen en wordt u niet automatisch geholpen.

Hetzelfde geldt trouwens voor mensen die al in vieze papieren zaten op 1 februari van dit jaar, ruim voor de coronacrisis toesloeg in Europa. Wie toen betalingsachterstand had, heeft ook een en ander uit te leggen. Ook voor ondernemingen wordt trouwens die datum genomen om te bepalen of ze financieel gezond zijn voor het noodlot onze economie trof.