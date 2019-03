Torfs gaat al zijn winkels “extreme make-over” geven KVE

05 maart 2019

18u58

Schoenenwinkelketen Torfs gaat al zijn winkels ombouwen volgens een nieuw concept. In de toekomst zal men overal naast schoenen ook kleding of lifestyleproducten kunnen kopen, schrijft het gespecialiseerde magazine RetailDetail. Het gaat om een gigantische operatie, die in totaal zo'n 50 miljoen euro zal kosten.

Het vernieuwde concept werd in de herfst van vorig jaar voorgesteld. Intussen zijn al 14 van de 77 winkels omgebouwd. Tegen het einde van dit jaar moeten dat er 23 zijn en op termijn moeten ze allemaal onder handen worden genomen. Aan de operatie hangt een stevig prijskaartje vast: de verbouwing kost gemiddeld 650.000 euro per winkel.

De vernieuwde vestigingen zijn geen traditionele schoenwinkels met links en rechts rekken vol schoenen. Wouter Torfs spreekt bij RetailDetail van een extreme make-over: "Het is niet zomaar een likje verf. Als je nu de winkel binnenwandelt, kom je op een centraal marktplein waar allerlei producten te ontdekken vallen."

In de omgebouwde winkels worden ook kleding, lifestyleproducten en kleine hebbedingen verkocht. "Het is zeker niet de bedoeling om iemand van kop tot teen te kleden. Om de zes weken veranderen we dat assortiment en bieden we een nieuwe look met schoenen aan", klinkt het.

Beleving speelt duidelijk ook een belangrijke rol in het winkelconcept. Nieuw is de koffiehoek en er is een ruimere speelhoek voor de kinderen. Volgens de topman valt het nieuwe concept in elk geval in de smaak bij de klanten: ze blijven langer hangen en kopen meer. "We mikten op 15 procent groei, en in alle verbouwde winkels halen we dat, met uitschieters van 20 procent. Tegen de achtergrond van de oprukkende e-commerce is dat een sterke prestatie.”