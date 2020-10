Topondernemers investeren in slimme kantoorthermostaten: hoe interessant is dat voor de gewone consument? Kurt Deman

13 oktober 2020

10u30

Topondernemers als Piet Colruyt en Thomas Leysen investeren in de Brusselse start-up DeltaQ. Ze zetten daarmee in op slimme kantoorthermostaten die de verwarming afstemmen op de weersomstandigheden. Die techniek zou het energieverbruik met maar liefst veertig procent terugdringen. Mijnenergie.be ziet ook privé mogelijkheden voor fikse besparingen dankzij slimme thermostaten.

De Brusselse start-up DeltaQ toont hoe hoogtechnologisch(er) we in de toekomst onze verwarming aansturen. In een notendop: de technologie kijkt naar weersvoorspellingen en -verschijnselen om automatisch de verwarming daarop af te stemmen en houdt daarbij zelfs rekening met schaduwen. Het model stuurt zichzelf wekelijks bij. Goed voor de portemonnee van bedrijven én voor het klimaat dus. DeltaQ dringt aan de hand van die slimme software het energieverbruik van kantoren tot liefst veertig procent terug. Onder meer Luminus, KBC en BNP Paribas Real Estate gebruiken volgens De Tijd de software al in hun kantoren.

Slimme thermostaat in thuisomgeving

De toepassingen voor particulieren bevinden zich nog niet in zo’n vergevorderd stadium, maar ook hier helpt technologie onze energiefactuur te reduceren. Verschillende energieleveranciers en technologiebedrijven brachten de jongste jaren zogenaamde slimme thermostaten op de markt. Ze staan in verbinding met de verwarmingsketel- en toestellen in uw woning. U regelt de temperatuur eenvoudig via een app, zelfs als u buitenshuis bent en komt altijd thuis in een huis met de gewenste temperatuur. U hoeft bovendien geen schrik te hebben om de verwarming te ‘vergeten’ wanneer u er niet bent. Meer geavanceerde thermostaten kennen uw voorkeuren en weten wanneer ze de ketel best opstarten en uitschakelen. U krijgt ook inzicht in uw energieverbruik, aangezien u uw verbruik in realtime kunt volgen en analyseren.

Thermostaat vraagt engagement

Let wel, een gratis of sterk afgeprijsde slimme thermostaat krijgt u veelal enkel wanneer u een contract voor meerdere jaren bij de leverancier tekent. Als u overstapt naar een andere leverancier voor het einde van dat contract, betaalt u de restwaarde van het toestel. De slimme thermostaat vormt op die manier dus ook een middel om u langer aan een leverancier te binden.

De slimme thermostaat vormt slechts één middel om uw energiefactuur te reduceren. Naast tal van huis- tuin- en keukentips maakt een slimme benadering van de energiemarkt vaak ook het verschil. Voor de gemiddelde verbruiker gaapt nog heel vaak een kloof van meer dan driehonderd euro tussen de goedkoopste en duurste energiecontracten op de markt, dat zowel voor elektriciteit als aardgas.

