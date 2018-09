Topman BMW: "Elektrisch rijden nauwelijks goedkoper dan op diesel" KVE

11 september 2018

15u43

Bron: Belga 15 Consument Elektriciteit is niet goedkoop in België en een elektrische wagen opladen aan een publieke laadpaal maakt dat elektrisch rijden nauwelijks goedkoper is dan op diesel. Dat zegt Eddy Haesendonck, topman van BMW Belux. "Aan een tankstation staat bovendien de prijs per liter diesel of benzine duidelijk aangeduid, op een laadpaal is dat niet het geval", aldus Haesendonck tijdens een persmoment.

"Diesel en benzine zijn eigenlijk erg goedkoop, het zijn de accijnzen die de overheid heft die tanken duur maken. Stel dat in de toekomst de meeste wagens elektrisch zullen rijden, wat gaat de overheid dan doen om de inkomsten uit de weggevallen accijnzen te recupereren? Ik geloof niet dat elektrisch rijden goedkoop zal zijn. Ecologisch wel, goedkoop niet", aldus Haesendonck.

Stroom

En ecologisch zal dan volgens BMW nog afhangen van hoe de stroom geproduceerd wordt. "In veel regio's in Europa is men genoodzaakt elektriciteit te produceren op een vervuilende wijze, waardoor het ecologisch voordeel ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor meteen teniet gedaan wordt."

BMW plant zelf tegen 2025 niet minder dan 25 geëlektrificeerde wagens in zijn gamma, waarvan 12 volledig elektrische. "Wij zijn klaar wat de productie betreft, maar de infrastructuur en overheid volgen niet", zegt Haesendonck. "Dat maakt dat de technologische vooruitgang gefnuikt wordt."

Hybridewagens

In de nabije toekomst ziet de topman daarom een groot belang weggelegd voor hybridewagens. "Maar dan moeten we in België stoppen met de discussie over 'fake' hybrides en met het bashen van de dieselmotor. Waar de eerste generatie hybridewagens enkele kilometers elektrisch konden rijden, zijn we vandaag geëvolueerd naar 80 kilometer voor bijvoorbeeld de nieuwe BMW X5. De vooruitgang gaat razendsnel. In Rotterdam zorgen slimme sensoren er bijvoorbeeld voor dat een hybridewagen overschakelt op elektrisch rijden zodra die de stad binnenrijdt. Maar in België worden hybridewagens onterecht beschouwd als valse ecologische oplossing, waardoor hun aandeel in ons land afgenomen is van 4,9 procent vorig jaar naar 4,7 procent vandaag."

Voordelen dieselwagen

En ook de dieselwagen heeft volgens Haesendonck nog steeds zijn voordelen. "Vergeet ook niet de enorme investeringen die de autosector geleverd heeft om van Euronorm 1 (1992) naar Euronorm 6 (2014) te evolueren. Dieselwagens zijn daardoor 700 keer ecologischer geworden."