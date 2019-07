Top 5 meest gestelde vragen over groene stroom Dries Van Damme

23 juli 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Ons land heeft nog een pak werk voor de boeg, wil het de Europese doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie halen. De transitie naar duurzame stroom staat bovenaan de agenda. Daar kunt u als consument een steentje toe bijdragen door te kiezen voor groene elektriciteit. Hoog tijd dus om vijf veelgestelde vragen te beantwoorden.

1. Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen, zoals zonne-energie, waterkracht, windenergie, geothermische energie en biomassa. Grijze stroom is elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen zoals steenkool, bruinkool, aardgas en aardolie. Ook stroomproductie uit kerncentrales valt onder die noemer. Voor de productie van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit komt een grotere hoeveelheid schadelijke stoffen vrij. Die energiebronnen zijn bovendien eindig. Bij de productie van elektriciteit met kerncentrales komt weliswaar minder CO2 vrij dan bij gas- en kolencentrales, maar is het radioactieve afval de boosdoener.

Tip: Vergelijk hier de beste tarieven van energieleveranciers en maak online een simulatie

2. Hoe kunt u groene en grijze stroom van elkaar onderscheiden?

Alle producenten zetten hun stroom namelijk wel op hetzelfde net. Energieleveranciers moeten de herkomst van hun energie wel staven. Dat gebeurt aan de hand van garanties van oorsprong. Ze garanderen een strikte opvolging van de elektriciteit en de hernieuwbare energiebronnen. Energieleveranciers hebben met dat bewijs van groene energie een extra troef in handen om de consument te overtuigen.

Lees ook: Is groene stroom altijd duurder?

3. Is alle groene stroom afkomstig uit Belgische energiebronnen?

Ons land moet op dat vlak nog een lange weg afleggen. Tegen 2020 wil België dat 13% van alle geproduceerde energie groen is, wat een forse inhaalbeweging vereist. Op langere termijn mikt ons land op een aandeel van 18,3% hernieuwbare energie tegen 2030. De Europese Commissie vraagt onze overheid om meer ambitie te tonen. Energieleveranciers voeren vandaag bijgevolg groene stroom in om aan de noden van de markt te voldoen. Via de herkomstvergelijker van energieregulator Vreg kunt u nagaan uit welke landen en regio’s de energie komt.

4. Is groene stroom duurder?

Hoewel het opwekken van groene energie op zich meestal duurder is, merkt u als consument het verschil amper of niet in uw portemonnee. We testten dat in de praktijk via een online vergelijkingstool. Onze simulatie ging uit van een gezin uit Antwerpen met een enkelvoudig tarief en een gemiddeld verbruik (3.305 kWh). Enkel formules met een vaste prijs kwamen in aanmerking. We hielden geen rekening met lopende promoties.

De consument betaalde op 8 juli 2019 het goedkoopste jaartarief bij Engie. De formule Easy3, met slechts acht procent groene stroom, kwam als goedkoopste uit de bus met 888 euro per jaar. Honderd procent groene stroom via leverancier Mega bleek met 903 euro amper 15 euro duurder. In andere provincies biedt onze test quasi dezelfde uitkomst.

5. Hoe weet ik of mijn bestaande elektriciteitscontract groen is?

Dat kan via de Groencheck, ook op de website van energieregulator Vreg. Daarmee ziet u onmiddellijk het percentage groene stroom dat uw leverancier u de afgelopen maanden heeft geleverd. Diverse online vergelijkingstools afficheren de verhouding tussen groene en grijze stroom sowieso ook in hun prijstabellen.

Tip: Vergelijk hier de goedkoopste prijzen voor groene stroom.

Lees ook:

Wat betekent een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas voor onze portemonnee?

Verminder uw energiekosten op zonnige dagen met deze tips

Vind je groene energie belangrijk? Dit zijn de formules van de grote leveranciers

Bron: mijnenergie.be.