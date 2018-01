Toeslagen op creditcards vanaf morgen verboden in de EU (maar niet in België, want te laat omgezet in wetgeving) ADN

12u16

Bron: ANP 8 Thinkstock Consument Toeslagen op het gebruik van bankpassen en creditcards in winkels en online zijn met ingang van zaterdag in de EU verboden. Dat is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving. De Europese Commissie verwacht dat de maatregel de Europese consumenten jaarlijks in totaal 550 miljoen euro bespaart.

Enkele landen, waaronder Nederland en België, zijn echter te laat met de omzetting in nationale wetgeving. Volgens Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland zal dat voor Nederland ergens in juni zijn. Het is niet duidelijk wanneer België volgt.

Een woordvoerder van de Europese Commissie wil niet ingaan op de mogelijke gevolgen daarvan. Brussel kan een procedure starten tegen lidstaten die richtlijnen niet tijdig invoeren. Ook is onduidelijk of Belgische winkeliers en websites die nu nog toeslagen berekenen als een consument met zijn creditcard wil betalen dat voorlopig blijven doen. Zo wordt nu nog vaak bij het onlineboeken van vliegtickets een toeslag in rekening gebracht.

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen op het toeslagenverbod. Volgens de Europese Consumentenorganisatie BEUC geldt het verbod in sommige EU-landen niet voor bepaalde zakelijke creditkaarten op naam van een bedrijf, American Express en PayPal. BEUC schat dat voortaan op meer dan 95 procent van alle betalingen geen extra kosten meer in rekening worden gebracht in de EU. "De Europese consument zal blij zijn dat ze af zijn van deze irritante toeslagen", aldus BEUC-directeur-generaal Monique Goyens.

De nieuwe richtlijn voorziet ook in maatregelen om consumenten tegen fraude te beschermen, met name bij online-betalingen. Bij frauduleuze aankopen in een winkel, gedaan voordat de rechtmatige houder zijn kaart als verloren of gestolen heeft kunnen opgeven, is het eigen risico voortaan 50 euro. Dat was 150.