Toch een lichtpuntje: coronacrisis doet energieprijzen dalen

Kurt Deman

24 maart 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie In volle coronacrisis zijn positieve berichten meer dan welkom. Dat de energiefactuur fors daalt, zal voor veel mensen hopelijk een kleine opsteker zijn. Ten opzichte van januari 2019 telt een gemiddelde verbruiker voor elektriciteit vandaag bijna 200 euro minder neer. Voor aardgas bedraagt het verschil zelfs meer dan 250 euro. Enkele leveranciers bieden momenteel ook fikse kortingen aan, tot zelfs 60 procent op de kilowattuurprijs. In volle coronacrisis zijn positieve berichten meer dan welkom. Dat de energiefactuur fors daalt, zal voor veel mensen hopelijk een kleine opsteker zijn. Ten opzichte van januari 2019 telt een gemiddelde verbruiker voor elektriciteit vandaag bijna 200 euro minder neer. Voor aardgas bedraagt het verschil zelfs meer dan 250 euro. Enkele leveranciers bieden momenteel ook fikse kortingen aan, tot zelfs 60 procent op de kilowattuurprijs. Mijnenergie.be belicht de oorzaken.

Uw beperkte bewegingsvrijheid – in de strijd tegen het coronavirus – is misschien een goed moment om eens uw facturen te evalueren. De energiefactuur neemt u daarbij best als eerste onder de loep. In januari 2019 betaalde een gezin met een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) 1.297,80 euro voor aardgas, terwijl het vandaag nog 1.041,93 euro neertelt. Voor elektriciteit evolueerde het gemiddelde bij een verbruik van 3.500 kWh van 984,54 naar 893,33 euro. Dat blijkt uit een analyse van energieregulator VREG (*).

Wat zijn de oorzaken?

Die toch wel serieuze daling schrijven we aan verschillende factoren toe.

* Afgelopen winter bereikten ons weinig tot geen berichten rond defecte kernreactoren, in tegenstelling tot een jaar eerder. Van een afschakelplan was evenmin sprake.

* Daarnaast daalden de nettarieven licht.

* Bovendien kenden we een uitzonderlijk zachte winter, waardoor de vraag is gedaald. Zon en wind zorgden aan aanbodzijde voor een gunstige evolutie. Via Belpex, de groothandelsbeurs op korte termijn, geven producenten aan hoeveel elektriciteit ze willen verkopen gedurende elk uur van de volgende dag, en aan welke prijs ze dat willen doen. Waar de elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt in februari 2019 nog gemiddeld 47,59 euro/MWh (MegaWattuur) bedroeg, wees de indicator in februari 2020 maar 28,35 euro aan. Die marktprijs daalde de afgelopen maanden bovendien voortdurend. Voor aardgas is de notering op de TTF103-marktindex op ruim een jaar zelfs gehalveerd.

Dat uw energiefactuur niet even sterk daalt, is te wijten aan de vaste kosten zoals btw, heffingen en nettarieven, die niet meebewegen met de kilowattuurprijs.

Kortingen bij Essent en Eneco

Essent pakt momenteel bijvoorbeeld uit met een jaarkorting van 235 euro bij een variabel elektriciteitstarief en 225 euro voor een variabel aardgastarief. Eneco afficheert voor het contract Zon en Wind Flex via Mijnenergie.be dan weer een korting van 60% op de kilowattuurprijs voor elektriciteit + 45 euro welkomstpremie en 10 euro reductie bij online facturatie.

Opnieuw: hou er rekening mee dat die kilowattuurprijs slechts een beperkt aandeel van de totale energiefactuur vormt en de vaste kosten, zoals de heffingen, nettarieven en btw ongewijzigd blijven.

Overstap interessant voor u?

Stel dat u al lang hetzelfde energiecontract hebt... Of u stapte iets langer dan een jaar geleden over... Dan is de kans vrij groot dat u momenteel stevig voordeel haalt uit een leverancierswissel. In veel gevallen loopt de besparing op tot een paar honderd euro.

Zo’n overstap regelt u bovendien snel, thuis, online. U sluit dan een nieuw contract af met een nieuwe energieleverancier, die alles regelt met uw oude leverancier en netbeheerder en zorgt voor de beëindiging van uw vorige energiecontract. Vervolgens is het nog rekening houden met een termijn van één maand, en de overstap is compleet.

(*) Evolutie elektriciteits- en gasfactuur van een gezin, gebaseerd op de V-test. (Bron: VREG)

