Tips & tricks: je voeding gezond bewaren en bereiden doe je zo

30 juli 2020

06u00 0 Consument Koken en uitgebreid tafelen is voor sommigen bijna een nieuwe religie. Instagram foodies kunnen hun volgers al lang niet meer tellen. En voor de verkoopcijfers van kookboeken en de kijkcijfers van culinaire programma’s is de sky nog altijd de limit. Voedselverspilling of een verkeerd gebakken biefstuk zijn dan ook absolute heiligschennis. En daar speelt de technologie van vandaag op in: de slimme keukentoestellen van Bosch bijvoorbeeld helpen je om verse producten in de perfecte omstandigheden te bewaren en lekker en gezond klaar te maken.

Zero waste met VitaFresh Pro

Wie meestal voor één persoon kookt of graag wokt, weet het wel: een halve ui hier, ¾ paprika daar, nog een stukje kip, … Restjes alom. Zonde om weg te gooien maar je hebt ook geen zin om twee dagen na elkaar hetzelfde te eten, toch? De VitaFresh Pro-koelkasten van Bosch hebben dat goed begrepen. Daarom kan je de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivel, groenten en fruit exact instellen tussen -1 en 3°C. Bovendien kan je voor drie verschillende vochtigheidsgraden kiezen, aangepast aan de inhoud van de lade. Zo bewaar je verse producten en restjes tot drie keer langer én moet je minder vaak naar de winkel. Want er ligt altijd wel nog een vitaminebommetje in je koelkast.

XXL koelkasten

Soms heb je het gevoel dat je koelkast nog zo groot mag zijn, het is nooit groot genoeg. Want waar stop je die halve watermeloen? Of je vooraf klaargemaakte ovenschotel? Ofwel moet je iets anders opofferen, ofwel krijg je het gewoon helemaal niét in je koelkast. Tenzij je een XXL-koelkast van Bosch hebt. Die doet je tot 19% extra volume cadeau!

PerfectFry

Goed, je hebt je verse voeding perfect bewaard. Nu nog perfect klaarmaken. En daarvoor hoef je echt geen gediplomeerde kok te zijn. De PerfectFry-sensor in de inductiekookplaten van Bosch controleert tijdens het bakken de temperatuur van de pan. Resultaat: je vlees, omelet of groentjes zijn altijd perfect gebakken zoals jij het wilt. Zélfs als je het kookvuur even uit het oog verliest tijdens het aperitief.

Combi-stoomoven

Goed nieuws voor wie graag afwisselt tussen gestoomde maaltijden en klassieke bakgerechten. Met de combi-stoomoven van Bosch kan je het allebei! Met je groenterestjes en een witte visfilet prepareer je in no time een smakelijk stoomgerecht dat lief is voor je lijn. Toch liever gewoon bakken? Ook daar hoort een beetje stoom bij. De AddedSteam-functie voegt af en toe een stoomstoot toe aan je gerecht. Daardoor bewaren vlees en groenten hun sappigheid en krijgt brood een krokante goudgele korst.

VitaMaxx Vacuüm blender

Smoothies: iedereen is er dol op. Jammer dat er zoveel vitamines verloren gaan en je nooit eindigt met een frisse, heldere kleur zoals in de reclame. De boosdoener? Zuurstof. Daarom ontwikkelde Bosch de VitaMaxx Vacuüm blender. De krachtige vacuümpomp trekt de lucht uit de blender waardoor zuurstofgevoelige vitamines zoals vitamine C tot vijf keer beter behouden worden. Je smoothie is ook perfect homogeen en smeuïg, luchtbelletjesvrij en heeft een prachtige natuurlijke kleur. Weet jij al wat je morgen zal nemen als ontbijt?

