Tips om succesvol te onderhandelen over uw woonlening

Consument Met een hypothecaire lening gaat u een van de belangrijkste financiële verbintenissen van uw leven aan. Voor u bij de bank binnenstapt, is een goede voorbereiding dan ook cruciaal. Alleen als u vooraf een goed zicht hebt op alle elementen die meespelen, weet u bij het buitengaan of u werkelijk een interessante deal hebt gedaan.

Bezint eer ge aan onderhandelingen begint

Met doelgerichte onderhandelingen over uw hypothecaire leningen kunt u al snel duizenden euro's besparen. Het loont dan ook de moeite om u vooraf grondig te informeren. Spaargids.be helpt u alvast een eind op weg met de vergelijking van de soorten leningen

Vaste of variabele rente

In de eerste plaats moet u kiezen tussen een vaste of variabele rentevoet. Een vaste rentevoet biedt de zekerheid dat u de hele looptijd dezelfde rente betaalt. Bij een variabele rente neemt u zelf - tot op zekere hoogte - het risico van een rentestijging. In ruil krijgt u van de bank een lagere rente bij de start. Om de verschillen goed te kunnen inschatten biedt Spaargids.be een overzicht van de rentes die de verschillende banken hanteren.



Helaas kan niemand met zekerheid zeggen of de rentevoeten zullen stijgen of dalen, dus de keuze voor een vaste of variabele rentevoet blijft altijd een beetje een sprong in het onbekende. Hoewel. De rentevoeten staan vandaag nog altijd erg laag, ondanks de lichte stijging van de officiële rentevoeten sinds eind vorig jaar. Bouwplannen uitstellen in de hoop op lagere rentevoeten is dus weinig zinvol. Anderzijds moet u ook niet overhaast beslissen, aangezien er op korte termijn wellicht geen forse stijging aankomt. Op de langere termijn zullen de rentevoeten waarschijnlijk wel licht stijgen, maar ook dat is geen exacte wetenschap.





Hoe krijgt u korting?

Onderhandelen over het tarief is altijd aangewezen, zeker als u zelf ook cash kunt aanbrengen. Wees niet bang om verschillende banken tegen elkaar uit te spelen. Goed om weten is dat sommige banken een fikse korting op uw woonlening kunnen geven als u meteen tekent voor een pakket extra producten. Zo kan de bank vragen om binnen de deal ook een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een andere eis kan zijn om uw loon te laten storten bij de bank in kwestie. Op die manier kunnen kortingen gemakkelijk oplopen tot 0,5%. Banken met die strategie zijn AXA, ING, Belfius, KBC en Argenta. Kijk wel goed na of de brand- of schuldsaldoverzekering correct zijn geprijsd, zodat die het effect van de lagere rentevoet niet wegnemen.



Om zeker te weten of de korting op een totaalpakket opweegt tegen het shoppen bij verschillende banken, loont het de moeite om eerst even de goedkoopste aanbiedingen voor schuldsaldo- en brandverzekeringen te bekijken op Spaargids.be.

Zicht op totale kosten

Omdat het een complexe oefening kan zijn om alle kosten van een woonlening goed in kaart te krijgen, zijn banken sinds 1 april verplicht om het jaarlijks kostenpercentage (JKP) mee te delen, zoals dat bij consumentenkredieten gangbaar is. Dat moet het eenvoudiger maken om verschillende woonleningen met elkaar te vergelijken.



Het JKP houdt onder meer ook rekening met de commissie voor tussenpersonen, de dossierkosten en de registratie- en hypotheekrechten op het krediet. Als er randproducten aan de lening verbonden zijn, zoals een zichtrekening, schuldsaldo- of brandverzekering, dan neemt het JKP die eveneens mee. Dat geeft meteen een goed beeld van de reële kostprijs van een lening en biedt zo een goede onderhandelingsbasis.

