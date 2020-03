Tijd om de financiën op orde te krijgen: je woonlening herfinancieren Johan Van Geyte

19 maart 2020

08u30

Nooit was de rente op woonleningen lager dan vandaag. Voor sommige kredietnemers biedt het mogelijkheden om de intrestvoet op het hypothecair krediet te laten aanpassen. Spaargids.be bekeek of u dat best doet bij uw eigen bank of beter bij een andere financiële instelling.

Een zogenaamde herfinanciering van een woonlening is nog altijd erg populair. Bij BNP Paribas Fortis was één hypothecaire lening op de drie vorig jaar een herfinanciering van een bestaand krediet. In vergelijking met 2018 kenden de herfinancieringsaanvragen zelfs een groei van 57 procent.

Optie 1: Herfinanciering bij eigen bank

De herfinanciering is gebaseerd op het gegeven dat u, net als iedereen, het recht hebt om een lopende woonlening vervroegd terug te betalen. En niets belet u om dat te doen door het aangaan van een nieuwe goedkopere lening. Met dat geld betaalt u het oudere duurdere krediet dan terug.

Zo’n herfinanciering kan u afsluiten bij uw eigen bank. In dat geval moet u als ‘schadevergoeding’ drie maanden intrest betalen op het terugbetaalde bedrag van uw oude lening. Vanwaar die regel? Omdat de bank bij een vervroegde terugbetaling haar geld moet herplaatsen tegen een lagere rente, en dus schade lijdt.

Als u voor deze optie kiest is de rekensom snel gemaakt:

* u vergelijkt het totale bedrag van de afbetalingen die u nog moet doen (kapitaal en intresten) van uw oude lening, plus

* drie maanden intresten op het terugbetaalde bedrag met de totale kosten van de afbetaling van een nieuwe lening (huidige tarieven, zie hier), plus

* 250 euro aan dossierkosten voor die nieuwe lening.

Is die laatste goedkoper? Dan kunt u een herfinanciering doen. Pas wel op: uw bank is helemaal niet verplicht om die herfinanciering toe te staan.

Optie 2: Herfinanciering bij andere bank

Het werkt een beetje anders als u de herfinanciering bij een andere bank zou gaan doen, want dan moet u om te beginnen al naar de notaris voor ‘het schrijven’ van uw nieuwe lening.

Er moet dan immers een nieuwe hypotheek gevestigd worden als waarborg voor uw nieuwe bank. Die wil ook het recht om uw woning te kunnen verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de aflossing als u uw financiële verplichtingen niet zou nakomen. Tegelijk moet de zogenaamde handlichting, de hypothecaire waarborg in het voordeel van de oude bank, worden geschrapt.

Bovenop de wederbeleggingsvergoeding van drie maanden intrest gelden nog enkele bijkomende kosten: de handlichting, de inschrijving van de hypotheek in het voordeel van de nieuwe bank en de kosten van de notaris. Ten slotte mag u ook rekenen op 500 euro aan dossierkosten, want er moet een volledig nieuw dossier worden gemaakt.

Vervolgens is het kwestie van opnieuw goed te rekenen: hoeveel moet u nog betalen voor uw oude lening versus hoeveel voor uw nieuwe lening, inclusief alle kosten? Hier vindt u een handige berekeningstool.

Wees alert

Hou er rekening mee dat uw oude bank ook wel beseft dat u bij een externe herfinanciering met hogere kosten te maken krijgt. Om die reden zetten sommige financiële instellingen het tarief voor een zogenaamde ‘interne’ herfinanciering hoger dan het tarief voor een ‘externe’ herfinanciering.

