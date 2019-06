Tientallen gevallen van oplichting met valse 'GDPR-facturen' TT

11 juni 2019

14u50

De federale overheidsdienst Economie waarschuwt ondernemingen voor oplichting met valse facturen rond de GDPR-privacyregels. Er liepen al tientallen meldingen binnen.

De FOD vraagt bedrijven extra op de hoede te zijn wanneer ze een e-mail of brief ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van de gegevens die nu een jaar van kracht is.

De Economische Inspectie stelt de laatste weken een sterke stijging vast van het aantal pogingen tot oplichting met de GDPR. Het gaat meestal om twee organisaties: "GDPR Organisation" en "Les documents BE". Een "golf van oplichting met valse GDPR-facturen" klinkt het.

"Een officiële instantie zoals de Europese Unie vraagt u nooit via e-mail, sms of telefoon om wachtwoorden of bank- of persoonsgegevens", waarschuwt de FOD Economie daarbij. Wie toch betaald heeft, kan best zo snel mogelijk de bank inlichten en klacht indienen bij de lokale politie.