Tiense Suikerraffinaderij mikt op Arabische gemeenschap met 'Shukr'

25 april 2018

19u26

Bron: belga 0 Consument 'Shukr', zo heet het nieuwe product waarmee de Tiense Suikerraffinaderij specifiek mikt op de Arabische gemeenschap. Suiker is namelijk een belangrijk ingrediënt in veel typische Arabische gerechten. Het product werd voorgesteld in het Marokkaanse restaurant La Kasbah in Brussel.

De suiker van Shukr, Arabisch voor dankbaarheid, is weliswaar dezelfde als die in de traditionele klontjes. Maar in de Westerse wereld wordt suiker veeleer als ongezond gezien, terwijl het in de moslimgemeenschap onderdeel uitmaakt van de tradities. Volgens de Tiense Suikerraffinaderij zijn de suikerklontjes van Shukr ideaal voor een theebereiding door hun trage smelttijd en makkelijke dosering, vanwege de drie groeven in het langwerpige klontje.

Etnische winkels

"We zien een stijgende diversiteit van culturen binnen de bevolking, en daartoe behoren nieuwe noden waar we als belangrijke speler moeten op inspelen", zegt Dominique Demets van de Tiense Suikerraffinaderij.

Om de markt zo goed mogelijk te bereiken wordt Shukr eerst aan de man gebracht in etnische winkels, te beginnen in grootsteden als Antwerpen en Brussel. Op middellange termijn is het wel de bedoeling om, na het verwerven van naambekendheid, uit te breiden naar de grootwarenhuizen.

Slim

Dat bedrijven zich steeds meer richten op bepaalde etnische groepen, en specifiek op de moslimwereld, is niet nieuw meer. Zo ligt al jaren halalvlees in de supermarkt. "We hebben lang de moslimtraditie miskend, terwijl er een enorme doelgroep is", zegt marketingexpert Gino Van Ossel. "Als je die niet gaat bedienen, gaan ze zich afscheiden van de markt en naar nichewinkels. Daarom gaan de klassieke bedrijven er steeds meer producten voor ontwikkelen."

In de mode- en communicatiewereld is het al een bekend gegeven dat kleding aangepast wordt aan bijvoorbeeld hoofddoeken, of dat mensen met hoofddoeken ook in reclame opduiken. "Bij de eerste stappen is er eerst weerstand van een kleine minderheid, maar we worden het snel gewoon", zegt Van Ossel. "Het is slim om een nieuw merk te ontwikkelen, omdat zo de doelgroep zich aangesproken voelt, maar de niet-doelgroep zich niet uitgesloten voelt." Op de nieuwe verpakking van Shukr is het bekende blauwe logo met de T van Tiense Suikerraffinaderij dan ook niet te zien.