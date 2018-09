Tien tips om bij je renovatie of bouwproject uit handen van malafide aannemers te blijven MARCO MARIOTTI

27 september 2018

09u01 1 Consument Naar aanleiding van de Pano-reportage deelt Confederatie Bouw tien handige tips waar klanten gebruik van kunnen maken. Het vermijden van té grote voorschotten is één van de meest belangrijke tips.

In de reportage bleek dat sommige gezinnen 25.000 en zelfs meer dan 40.000 euro voorschot betaalden voor de ramen. Die werden uiteindelijk nooit geleverd. Deze tien tips maken je wegwijs in je volgende bouwproject.

1. TIJD

Neem je tijd om een aannemer te zoeken. Bezoek zijn website, bekijk recent werk of vraag aan bestaande klanten of ze tevreden zijn. Mond-tot-mondreclame werkt vaak zeer goed. Een architect kan je ook adviseren.

2. CONTROLEER AANNEMER

Ga na of je aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de portaalwebsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de fiscus . Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doe je via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.

3. VRAAG OFFERTE

Een goede vakman geeft je altijd een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte. Door offertes te vergelijken, kan je een juiste keuze maken. Bestudeer dus grondig de offerte en beslis zeker niet te overhaast.

4. KIES KWALITEIT

Een scherpe prijs zegt niet alles. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn meestal ook niet waar. Wees ook realistisch met uitvoeringstermijnen: een snelle service staat niet garant voor kwaliteit.

5. VERMIJD ONREDELIJKE VOORSCHOTTEN

Vaak moet een aannemer op voorhand materiaal aankopen. Een voorschot van 20 à 30 procent is dus zeker normaal. Onredelijk hoge voorschotten moet je vermijden. Bij grotere projecten betaal je het best naargelang de werken vorderen.

6. VERMIJD CASH

Als je cash betaalt, eis dan een betalingsbewijs. Vermijd grote bedragen. De hoeveelheid contant geld is steeds begrensd. Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag tot 10 procent van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 euro. Je riskeert een boete van maximum 225.000 euro indien je deze regelgeving niet naleeft.

7. VRAAG EEN FACTUUR

Als je werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk.

8. LABELS

Er bestaan verschillende kwaliteitslabels in de bouw. Wees daar kritisch op. Niet al de labels staan garant voor dezelfde kwaliteit. Een voorbeeld van een betrouwbaar label is Construction Quality.

9. OPLOSSING NA CONFLICT

Een aannemer kan een eventuele fout zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt. Een rechtszaak wil je vermijden. Je kan terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of je kan je aannemer suggereren om het WTCB te contacteren voor onafhankelijk technisch advies.

10. WET-BREYNE

Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of je onder de Wet-Breyne valt. Deze wet beschermt je als bouwheer tegen onrechtmatigheden en tegen het risico van insolvabiliteit van de aannemer. De Confederatie Bouw biedt een typecontract aan dat de belangen van alle partijen verdedigt.