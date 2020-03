Tien kant-en-klare bolognesesauzen uit de supermarkt getest: “Je eet dit beter niet wekelijks”

Spaghetti bolognese: bijna elk gezin heeft zijn eigen recept en het gerecht prijkt op elke restaurantmenukaart. Wij lieten tien bolognesesauzen uit de supermarkt, kant-en-klaar in bokalen, proeven door Samuel Van Opdenbosch en Veerle Jacobs van restaurantketen Mister Spaghetti. “Zelfs al is de nutri-score - doorgaans B - best oké, te veel bewaarmiddelen zijn op de lange termijn niet goed voor je gezondheid”, zeggen ze.

Spaghetti bolognese zoals je die bij ons krijgt voorgeschoteld, zal je in Italië niet snel op tafel zien komen. En al zeker niet in Bologna, waar in sommige restaurants zelfs een verbodsbord hangt met ‘No Spaghetti Bolognese’. Burgemeester Virginio Merola uitte vorig jaar nog zijn aversie tegenover ‘spaghetti bolognese’ door op Twitter een foto van een bolognese in een Londens restaurant te posten met de melding ‘fake news’ erbij. Hij en bijna elke andere Italiaan vinden bolognesesaus een verbastering van ragù alla bolognese, een traditioneel, 19de-eeuws, Italiaans recept op basis van gemalen rundvlees, pancetta, ui en tomaat, dat geserveerd wordt met al dente gekookte tagliatelle.

“Bolognesesaus zoals wij die kennen, wordt meestal bereid met gehakt van runds- en/of varkensvlees, tomaten, ui en wortel”, zegt Samuel Van Opdenbosch van Mister Spaghetti, door Gault&Millau uitgeroepen tot POP-restaurant van het jaar, en door ‘De mijne is de beste? Het Spaghetti-bologneseboek’ geselecteerd als lekkerste Belgische adres om spaghetti bolognese te eten.

Overal anders

“Maar elke regio en zelfs familie maakt hierop variaties. Sommigen voegen nog extra ingrediënten toe, zoals paprika, courgette of champignons. Belgen voegen ook graag ketchup, suiker of zelfs room toe voor de smaak. Enkele jaren geleden heb ik enkele Italiaanse vrienden opgetrommeld om in Italië rond te trekken en de perfecte bolognese te vinden, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat zelfs elke Italiaan voor ragù een andere receptuur gebruikt”, stelt Van Opdenbosch. “Persoonlijk vind ik dat je maar weinig fout kan doen met een bolognese; smaken verschillen nu eenmaal. Voor Italianen ligt dat gevoeliger: spaghetti en kaas bij deze saus serveren, vinden ze not done. Zelf vind ik het superlekker om véél kaas — zowel Emmental als Parmezaanse kaas — bij mijn volkoren spaghetti te doen, en maakt het me niet uit of deze al dan niet al dente is gekookt.”

Bij het openen ruiken de sauzen anders dan versgemaakte, en ook het gehakt is veel korreliger dan als je de saus zelf maakt Samuel Van Opdenbosch

Over de kant-en-klare sauzen uit bokalen die hij en partner Veerle Jacobs proefden voor onze test, is hij minder te spreken. “Elk product bevat verdikkingsmiddelen en bewaarmiddelen. Dat laatste is onoverkomelijk bij een product met een lange houdbaarheidsdatum, en dat heeft onder meer gevolgen voor de geur. Bij het openen ruiken de sauzen anders dan versgemaakte, en ook het gehakt is veel korreliger dan als je de saus zelf maakt. De meeste koks doen ook veel meer dan 20 procent gehakt in hun bolognese; wijzelf ongeveer 600 gram voor 800 gram tomaten. Als het makkelijk, snel en goedkoop moet zijn, kun je weleens een bolognese uit bokaal serveren, maar zeker niet wekelijks. Zelfs al is de nutri-score — doorgaans B — best oké, te veel bewaarmiddelen zijn op de lange termijn niet goed voor je gezondheid.”

Gemengd gehakt

Wie om die reden zijn saus liever vers maakt, kan die het best lang laten pruttelen, aldus Van Opdenbosch. “De kruiden komen beter tot hun recht in een saus die minimaal drie uur op een zacht vuurtje heeft gestaan. Zo doen de Italianen het ook. Ook de keuze van het gehakt speelt een rol. Puur rundvlees smaakt droger, dus mijn voorkeur gaat uit naar gemengd gehakt. Voorts kies je ingrediënten vooral naar eigen smaak. Mijn vader maakte wekelijks de lekkerste bolognese met alleen maar tomaten, gehakt, ui, peper, zout en knoflook. Veel heb je dus niet nodig.”

De kruiden komen beter tot hun recht in een saus die minimaal drie uur op een zacht vuurtje heeft gestaan. Zo doen de Italianen het ook Samuel Van Opdenbosch

In de Mister Spaghetti-restaurants valt op dat mensen heel graag bolognese eten. “Wij hebben vijf variëteiten op de kaart: het klassieke recept is natuurlijk een topper, maar ook de andere worden goed gesmaakt”, zegt Van Opdenbosch. “Een ander verschil met de Italianen is dat we onze portie saus ruim nemen. Wij rekenen gemiddeld één liter saus voor drie à vier personen, en die gieten we rijkelijk over de spaghetti. Iets wat je in Italië niet zal zien. We doen dus nogal veel wat ze ginds niet doen.” (lacht)

DE GROTE TEST - Spaghettisaus uit bokalen

1. Miracoli Bolognese: 4/5

“Goed gekruid”

Prijs: € 6,69 per 750 g bij Delhaize

Ingrediënten: Tomaten (48%), tomaten­puree (12%), rundvlees (10 %), varkensvlees (10 %)

Kcal: 96 kcal/100 g

Samuel: “Ik vind deze bolognese lekker! Ik hou wel van de zure smaak en vind de saus goed gekruid. Het gehakt is wat korrelig. Voor mij mag aan een bolognese wel veel meer gehakt toegevoegd worden. Dit is een guilty pleasure als je geen tijd en zin hebt om zelf saus te maken.”

Veerle: “Je ruikt de kruiden, maar voor mij smaken de tomaten iets te zuur, en daar hou ik niet van.”

2. Manna Bolognaise Saus: 4/5

“Smaakvol”

Prijs: € 3,45 per 720 g bij Delhaize

Ingrediënten: Tomaten (61%), gehakt (25%; varkens- en rundvlees), tomatenpuree (3,41 %)

Kcal: 120 kcal / 100 g

Samuel: “Je ziet dat er meer gehakt in zit én proeft dat ook. Ik vind dit een lekkere bolognese, ook al is hij ietwat zoet.”

Veerle: “Je ruikt de rode peper. De smaak blijft lang hangen. Een saus met smaak.”

3. Bio Bolognaisesaus: 4/5

“Best lekker”

Prijs: € 2,89 per 540 g bij Delhaize

Ingrediënten: Tomaten (62%), gehakt (20%, varken & rund), tomatenconcentraat (3%).

Kcal: 96 kcal/100g

Samuel: “Je proeft de tomaten en kruiden. Deze saus is best lekker, ook al is het gehakt korrelig. De kruiden maken veel goed.”

Veerle: “Dit vind ik wel lekker. Ook al zitten er veel tomaten in, het smaakt helemaal niet zuur.”

4. Delhaize Bolognesesaus: 4/5

“Vaste saus met ‘bite’”

Prijs: € 2,47 per 705 g bij Delhaize

Ingrediënten: Varkens- en rundergehakt (20%), gepelde tomaten (20%), tomatenconcentraat (8%)

Kcal: 89 kcal/100 g

Samuel: “Het gehakt is niet zo korrelig, waardoor je wel bite hebt. Er zit een ingrediënt in dat voor mij een mindere smaak geeft.”

Veerle: “Een heel vaste saus die vrij zoet smaakt. Ik vind ze best oké en hou wel van de kruidige nasmaak.”

5. Palazzo Bolognaisesaus: 4/5

“Goede kruidenmengeling”



Prijs: € 1,69 per 1.000 g bij Aldi

Ingrediënten: Tomaten (54%), gehakt (20%; varkens- en rundvlees)

Kcal: 76 kcal / 100g

Samuel: “Deze bolognese bevat een goede kruidenmengeling: dat ruik én proef je. Best wel smaakvol.”

Veerle: “Deze saus is eerder lopend en smaakt best goed. De kruiden komen goed tot hun recht in de bolognese.”

6. Combino Bolognese: 3/5

“Beetje flets”



Prijs: € 1,39 per 830 g bij Lidl

Ingrediënten: Tomaten (55%), gehakt 20% (rund- en varkensvlees)

Kcal: 72 kcal / 100 g

Samuel: “De structuur van het gehakt is dikker, wat fijn is om te eten. De smaak is echter snel weg, zeker voor een bolognese.”

Veerle: “Bij deze bolognese heb je meer het gevoel dat je vlees en groenten eet. Helaas is de smaak voor mij wat flets.”

7. Saus Bolognese: 3/5

“Lekkere geur, neutrale smaak”

Prijs: € 1,39 per 800 g bij Carrefour

Ingrediënten: Varkensvlees (16%), rundvlees (2%), gepelde tomaten (14%), tomatenconcentraat (11%). Kcal: 85 kcal / 100 ml

Samuel: “Jammer van het etiket: een mooie verpakking kan je al doen watertanden, maar deze verpakking ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Wel ruikt de saus lekker. Je moet er wat van gegeten hebben vooraleer de kruiden doorsmaken. De nasmaak is ietwat bitter.”

Veerle: “Voor mij is dit een neutraal product.”

8. Boni Bolognese: 3/5

“Geur valt tegen, smaak oké”

Prijs: € 2,43 per 700 g bij Colruyt

Ingrediënten: Tomaten (25%), varkens- en rundgehakt (20 %)

Kcal: 81 kcal/ 100g

Samuel: “Je ruikt meteen de azijn als je deze bokaal opent. Gelukkig smaakt het wel beter dan het ruikt, ook al is de structuur gelei-achtig.”

Veerle: “Door de geur zijn de verwachtingen laag, maar al bij al smaakt het wel. Voor mij is de saus iets te weinig gekruid. Wel fijn is dat er grotere stukjes groenten in de saus zitten.”

9. Everyday Bolognesesaus: 3/5

“Vreemde smaak”



Prijs: € 1,66 per 990 g bij Colruyt

Ingrediënten: Tomaten (12 %), tomatenconcentraat (7%), gehakt (20%; varkensvlees & rundvlees).

Kcal: 71 kcal / 100 g

Samuel: “Je proeft de vulmiddelen in deze bolognese, waardoor hij een vreemde smaak heeft. Deze saus is niet in balans en bevat te weinig tomaten voor mij.”

Veerle: “Deze saus ruikt en smaakt minder zuur. Al is de smaak niet echt mijn ding: wat flets en de nasmaak is waterachtig.”

10. 365 Essential Bolognese Sauce: 2,5/5

“Zure smaak”

Prijs: € 1,67 per 990 g bij Delhaize

Ingrediënten: Bereid gehakt (20%, varkens- en rundvlees), gepelde tomaten (14%), tomatenconcentraat (9%), Kcal: 80 kcal / 100 g

Samuel: “Zuurdere smaak. Er zit iets in deze saus dat voor mij een vreemde smaak geeft.”

Veerle: “Heel zuur! En smaakt inderdaad wat vreemd.”

MAAK HET ZELF

Spaghetti bolognese à la Mister Spaghetti

“Met deze basic bolognese kun je makkelijk aan de slag en eventueel zelf ingrediënten toevoegen of weglaten om tot een uniek recept te komen”, zegt Samuel. “Voor ons is er niet één recept voor bolognesesaus. Het belangrijkste is dat het jou smaakt.”

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 kl olijfolie

• 1 grote ui, gesnipperd

•3 grote wortels, fijngesneden

• 600 g mager rundergehakt of gemengd gehakt

•2 el spaghettikruiden

•1 kl gedroogde tijm

•30 cl rode wijn

•2 kl griessuiker

•750 g kant-en-klare tomatensaus

Zo maak je het:

1. Verhit de olijfolie en stoof de ui en wortels gedurende 15 minuten, tot de stukjes mooi glazig zijn.

2. Doe het gehakt erbij en bak het vlees rul.

3. Voeg daarna de kruiden, tijm, rode wijn en suiker toe en laat 10 minuten inkoken.

4. Giet de kant-en-klare tomatensaus erbij en laat nog eens 20 minuten inkoken.

‘Spaghetti. 60 recepten met alleen maar spaghetti’. Samuel Van Opdenbosch & Veerle Jacobs. Borgerhoff & Lamberigts. € 24,99.

