Tien Belgische restaurants krijgen prestigieuze onderscheiding voor wijnaanbod jv

26 juni 2020

17u51

Bron: belga 0 Consument Tien restaurants in ons land hebben van het toonaangevende Amerikaanse wijnmagazine Wine Spectator een ‘Best of Award of Excellence’ oftewel twee 'wijnglaasjes' voor hun wijnaanbod gekregen. De onderscheiding valt te vergelijken met Michelinsterren en is de op een na hoogste die Wine Spectator uitdeelt.

De Belgische laureaten van de ‘Best of Award of Excellence’ zijn Convento Wijnbistro en Fragma uit Leuven, Danieli Il Divino, Dôme, The Glorious, Pazzo en Marcel uit Antwerpen, Paul de Pierre uit Maarkedal, D'Oude Schuur uit Sint-Martens-Latem en Au Comptoir uit Gierle. Ze worden bekroond voor hun uitgebalanceerd wijnaanbod, zowel geografisch, qua stijl als qua budget. Ook de food & winepairing is een criterium voor het toekennen van de bekroningen. Over de hele wereld kregen 1.387 restaurants de onderscheiding.



Bij de allerhoogste onderscheiding, de ‘Grand Award’, vielen geen Belgische restaurants in de prijzen. De 100 laureaten daarvan zijn wel dezelfde als bij de editie van 2019, omdat er normaal gezien een jury ter plaatse moet kunnen langsgaan en dat was gezien de coronalockdown de voorbije maanden niet mogelijk.