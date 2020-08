Thuisbatterijen steeds populairder, maar spaart u er wel centen mee uit zonder zonnepanelen? Niels De Boysere

19 augustus 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De voordelen van een thuisbatterij bij het gebruik van zonnepanelen zijn gekend: door een tijdelijke overproductie vloeit de elektriciteit niet weg naar het net, de energie blijft netjes bewaard in de batterij. Ondertussen zijn er ook al mensen die geen zonnepanelen hebben die zo’n thuisbatterij aanschaffen. De voordelen van een thuisbatterij bij het gebruik van zonnepanelen zijn gekend: door een tijdelijke overproductie vloeit de elektriciteit niet weg naar het net, de energie blijft netjes bewaard in de batterij. Ondertussen zijn er ook al mensen die geen zonnepanelen hebben die zo’n thuisbatterij aanschaffen. Mijnenergie.be bekijkt of dat wel de investering waard is.

Om nog even samen te vatten: een thuisbatterij slaat de stroom op die u niet onmiddellijk verbruikt. In ideale omstandigheden combineert u de installatie van een thuisbatterij met zonnepanelen. De thuisbatterij slaat de geproduceerde zonne-energie dan op op, zodat u die kan gebruiken wanneer de zonnepanelen weinig tot geen energie opwekken. Als uw zonnepanelen niet genoeg produceren om het verbruik te dekken, dan haalt de elektriciteitskast de opgeslagen elektriciteit uit de batterij. Die elektriciteit wordt omgevormd naar wisselstroom en meteen aangewend voor het gebruik in huis. Pas als de batterij leeg is, schakelt u over naar het net om stroom te halen.

Back-up bij black-out

Maar wat als u geen zonnepanelen heeft? Wie een thuisbatterij installeert en thuis geen zonnepanelen gebruikt, doet dat meestal als een soort toekomstgerichte investering of om zichzelf tijdens een stroomonderbreking van noodcapaciteit te voorzien.

Als u over een dubbele elektriciteitsmeter beschikt, kunt u in daluren stroom van het net naar de batterij opladen tegen het goedkopere nachttarief om vervolgens overdag te gebruiken. Een doorsnee gezin zonder zonnepanelen kan zo tot 100 euro per jaar aan stroom besparen. Klinkt mooi, maar die besparing is eerder peanuts in vergelijking met de huidige kostprijzen van zulke thuisbatterijen.

Kostprijs versus levensduur

Een thuisbatterij kost namelijk - naargelang het merk, type en de capaciteit - tussen de 5.000 en 10.000 euro. Afhankelijk van de capaciteit die u nodig heeft, kan u kiezen tussen thuisaccu’s van 3 tot 14 kWh. De beste batterijen op de markt hebben een opslagcapaciteit tot 95 procent. De capaciteit van een thuisbatterij bedraagt tegen het einde van de levensduur – na ongeveer 15 jaar – nog zowat 65 procent van de oorspronkelijke waarde.

Als we op basis van die gegevens even een simpele rekensom maken, dan verdient ons gezin zonder zonnepanelen de thuisbatterij terug... na 40 jaar. Klinkt al minder mooi. Naar alle verwachtingen komen er de komende jaren echter wel geschikte batterijen op de markt voor minder dan 4.000 euro, inclusief plaatsing en btw. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Premie tot 3.200 euro

Bij het aanschaffen van een thuisbatterij komt u wel in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat u al bent overgestapt van een terugdraaiende naar een slimme meter.

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Voor een thuisbatterij van 8 kWh krijgt u dus een premie van 2.000 euro. De premie bedraagt maximum 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35 procent van de investeringskosten. Om in aanmerking te komen voor een premie moet de installatie van de thuisbatterij ten laatste in 2021 geplaatst zijn, door een erkend installateur, en moet u de premie ten laatste in 2021 aanvragen. Na aankoop van het batterijsysteem moet de thuisbatterij minstens 10 jaar aangesloten blijven.



Bron: mijnenergie.be.