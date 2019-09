Thomas Cook is failliet: wat met de Belgische vakantiegangers en werknemers? TT KV

23 september 2019

06u24

Bron: Belga 8 Consument Nu touroperator Thomas Cook met onmiddellijke ingang alle activiteiten heeft stopgezet, start een gigantische operatie om honderdduizenden reizigers thuis te krijgen. Voor ons land gaat het om ongeveer 10.000 vakantiegangers. Wie een pakketreis heeft geboekt, valt onder het garantiefonds.

Thomas Cook België, met daaronder ook Neckermann, bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het Britse moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers.

“Directie en medewerkers van Thomas Cook België betreuren dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd”, reageert de Belgische organisatie vanochtend. “We begrijpen dat dit heel wat vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te vangen”, aldus Thomas Cook België.



Momenteel zijn zowat 10.000 mensen uit ons land op reis met Thomas Cook België. De reisorganisator is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling. Klanten kunnen met hun vragen terecht in de kantoren van de operator, op het contact center of via chat.

Thomas Cook raadt zijn klanten in elk geval aan niet ter plekke te betalen moest de hoteleigenaar daar om vragen en meteen contact op te nemen met het contact center.

Bent u momenteel op reis met Thomas Cook, Neckermann of Pegase en gestrand op uw vakantie-adres? Mail uw gegevens naar redactie@hln.be (vergeet zeker uw gsm-nummer niet te vermelden).

600 werknemers

In België werken 600 mensen bij Thomas Cook. “We doen er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijden en staan in contact met de sociale partners”, klinkt het nog.

Wat met de vluchten?

Jaarlijks gaan 700.000 Belgen op vakantie met Thomas Cook en Neckermann. Het bedrijf is al veertig jaar actief in ons land. In België heeft Thomas Cook geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken.

“Wij kunnen momenteel niet zeggen hoe het verdergaat. Wij wachten ook af” reageerde Brussels Airlines gisteren, maar in elk geval is het de bedoeling voor iedereen een terugvlucht te regelen.